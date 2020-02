Die libyschen Konfliktparteien haben sich nach UN-Angaben grundsätzlich zu einem Waffenstillstand bereit erklärt. Sie haben sich demnach bei ihren Gesprächen in Genf darauf geeinigt, die brüchige Waffenruhe zu einem "dauerhaften Waffenstillstand" zu machen, wie der UN-Sondergesandte Ghassan Salamé sagte.



In Libyen herrschen zwei rivalisierende Kräfte: die von den UN, Deutschland und den meisten EU-Staaten anerkannte Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, die nur noch die Region um die Hauptstadt Tripolis kontrolliert, sowie die Regierung des von Frankreich anerkannten Generals Chalifa Haftar.



Beide Seiten führen in Genf seit Montag mit je fünf Offizieren Gespräche unter UN-Vermittlung, um die weiteren Einzelheiten für den Waffenstillstand zu vereinbaren. Dabei gebe es einen "echten Willen" der Konfliktparteien, "sich zusammenzusetzen und zusammen mit den Verhandlungen zu beginnen", sagte Vermittler Salamé. Bislang habe es jedoch noch keine direkten Gespräche zwischen den beiden Seiten gegeben.

Trotzdem äußerte sich Salamé zuversichtlich, dass sich die Vertreter der Einheitsregierung und Haftars künftig gemeinsam an einen Tisch setzen würden. Bei der Libyen-Konferenz in Berlin am 19. Januar waren beide Seiten nur in Hinterzimmern des Bundeskanzleramtes zugegen, während die Vertretenden von USA, Russland, Türkei und anderen Beteiligten offiziell verhandelten.

Weiter Waffen geliefert

Salamé kündigte an, dass sich die Konfliktparteien am Sonntag zu weiteren Gesprächen treffen sollten. Darüber hinaus soll es Mitte Februar ein weiteres Treffen geben, zu dem die Bundesregierung eingeladen hat.

Im Mittelpunkt der nächsten Gespräche unter Beteiligung der UN stünden dann Wirtschaftsthemen. Salamé rief die internationale Gemeinschaft erneut dazu auf, die Aufhebung der von Haftars Truppen verhängten Ölblockade zu unterstützen und die Verbreitung von Waffen sowie Miliz-Kämpfern zu verhindern.

Schon auf der Konferenz im Januar in Berlin hatten sich die mehr als zehn Beteiligten darauf geeinigt, sich dafür einzusetzen, dass die brüchige Waffenruhe in Libyen in einen dauerhaften Waffenstillstand übergeht. Dazu hatten sich die Staaten unter anderem verpflichtet, die libyschen Konfliktparteien nicht weiter zu unterstützen und das Waffenembargo einzuhalten. Ungeachtet der Beschlüsse der Konferenz wurden danach laut UN weiter Waffen in das Bürgerkriegsland geliefert. Innerhalb der EU wurde erwogen, die Militärmission Sophia wiederzubeleben: Die Schiffe sollten helfen, das Waffenembargo durchzusetzen.

Russland wird vorgeworfen, in dem Konflikt Haftar aktiv zu unterstützen. Experten zufolge sollen Hunderte russische Söldner an Haftars Seite kämpfen. Außer von Russland wird Haftar unter anderem auch von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten militärisch unterstützt.

Die Türkei unterstützt dagegen die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch. Auch der Regierung dort wird vorgeworfen, Söldner nach Libyen entsandt zu haben. Dabei soll es sich um syrische Milizen handeln, die für die Türkei bereits in Syrien kämpften. In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 ein Bürgerkrieg.