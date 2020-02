Es erfordert nicht viel Mut, autoritäre Politiker dafür abzukanzeln, dass sie die Medien in ihrem Land auf Linie bringen. Böser Putin, der alle Sender kontrolliert! Fieser Erdoğan, der Journalisten einsperren lässt! Wenn es aber um die Medien daheim geht, leidet die Wertschätzung bisweilen ein wenig.

Nein, das ist keine Kolumne über Friedrich Merz, der kürzlich seine Freude darüber zeigte, dass Politiker heute über Twitter, YouTube und Facebook ihre "eigenen Interessen wahrnehmen" und "ihre eigene Deutungshoheit behalten" könnten. Merz hat wiederholt, was schon lange vor ihm die Zuständigen des CDU-Newsrooms gesagt haben. Und er hat ja im Grunde genommen recht: Ein Politiker muss wirklich nicht mehr der ZEIT, dem Spiegel oder der ARD ein Interview geben, um seine Botschaft unters Volk zu bringen; dafür hat er Facebook, YouTube oder Twitter. In manchen Ländern nutzen Außenseiter, die zu mächtigen Politikern geworden sind, diese Art der Kommunikation recht exzessiv.



Plötzlich brauchte Selenskyj die Medien

In Armenien wendet sich der Premierminister am liebsten mit kurzen Clips über Facebook an seine Wähler, in der Ukraine meidet der Präsident Wolodymyr Selenskyjs so gut es geht die klassischen Medien. Und in den USA betreibt Donald Trump mit Tweets Politik. Und in Deutschland?

In Deutschland hat die Noch-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer schon mal Medien von Veranstaltungen ausgeschlossen – man wolle mittels eines CDU-Newsrooms "eigene Nachrichten" produzieren und "Herr über die Bilder" bleiben. Die Vorsitzende der jungen Liberalen vergibt Punkte an Netflix und und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, findet, dass Netflix besser abschneidet und will den Rundfunkbeitrag "weitestgehend abschaffen", weil junge Leute sonst doppelt zahlen müssen: für Netflix und Rundfunk. Im Ausland ist man schon weiter: In Boris Johnsons Umfeld kursiert ein Papier, wie man der verhassten BBC die Gebühren entziehen könnte – die BBC würde dann zu einer Art Netflix, das sich auf dem Markt behaupten muss.



Wenn Politiker Medien nicht in Gespräche zulassen, wenn Journalisten ohne Angaben von Gründen aus Veranstaltungen der AfD oder der Werteunion ausgeschlossen werden; wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Abodiensten für Unterhaltung verglichen wird, die sich keinem Informationsauftrag verpflichtet fühlen und weder Nachrichten noch Reporter noch ein Korrespondentennetz anzubieten haben – dann scheint das Verständnis gelitten zu haben, warum es Medien gibt.



Kemmerich und Lindner ließen sich im ZDF grillen

Paradoxerweise brauchen Politiker kontrollierende Medien, um glaubwürdig zu bleiben, gerade in Krisenzeiten. Als in der Ukraine von der Steinmeier-Formel die Rede war, die Tausende Menschen erbost auf die Straße gehen ließ, weil sie als Verrat an der Ukraine verstanden wurde, entdeckte Präsident Selenskyj, dass es ohne die Medien dann doch nicht geht. Die Steinmeier-Formel regelt die Abfolge des Minsker Abkommens, alles ist etwas kompliziert und nicht in kleine iPhone-Clips von einer Minute zu verpacken. Also lud Selenskyj rund 30 Chefredakteure der wichtigsten Medien zu sich ein und nahm sich plötzlich doch Zeit, ihnen seine Entscheidung zu erklären.



Und als in Thüringen die politische Lage implodierte, weil der FDP-Politiker Thomas Kemmerich sich mithilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ, ließen sich Kemmerich und Christian Lindner von der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka in Interviews grillen. Was sie davon hatten? Ein paar unangenehme Minuten mit viel Erklärungsnot. Aber wer sich in so einer Situation bewährt, verdient sich eben auch seine Glaubwürdigkeit, die er in seinem Partei-Newsroom niemals kriegen könnte.

Die meisten Leser verzeihen Fehler

Natürlich muss man darüber diskutieren, wie Medien arbeiten, wann sie Fehler machen, wie sie mit Fehlern umgehen. Seit Jahren treffe ich Leserinnen und Leser der ZEIT und Studierende zu Gesprächen über meine Arbeit. Was mir auffällt: Viele wissen nicht, wie Redaktionen funktionieren. Sie vermuten, dass es Anrufe von oben hagelt oder dass der Chefredakteur alle Themen setzt. Glauben, dass ich als Korrespondentin meine Themen von den Chefs in Hamburg abhole – tatsächlich ist es genau umgekehrt. Die Studierenden hören aufmerksam zu, wenn ich davon erzähle, wie ich mit meiner Redaktion Themen bespreche, wie ich im Ausland recherchiere. Wie könnten sie sonst davon erfahren, außer von uns Journalisten?



Was mir noch auffällt: Leser (und mehr noch Leserinnen) verzeihen Fehler. Wer sie nicht verzeiht, sind jene, die Fehler nicht als Fehler sehen, sondern als Munition im Kampf gegen die Medien und stellvertretend gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Noch ist das ein Vorrecht der Rechten. Doch gelegentlich lassen auch aufrechte Demokraten Testballons steigen. Die Grenzen verschieben sich, auch hier.