Er ist niemals da, wo die anderen sind, explizit nicht, darum geht es. Sind sie in Iowa, dann reist er durch Florida oder South Carolina, sind sie in New Hampshire, dann fährt er durch Texas, und kommen die anderen in wenigen Tagen nach South Carolina, war er schon da; wo er dann sein wird, verrät er heute natürlich noch nicht.

Offen ist, wer hier Hase und wer Igel ist und wer dieses seltsame Rennen gewinnen und damit ganz am Ende recht gehabt haben wird. Sicher hingegen ist: Michael Bloomberg, 78, nervt die anderen, denn seine Strategie wirkt.

Bernie Sanders spricht inzwischen in jeder seiner Reden von diesem Bloomberg und sagt, der Kerl wolle "die Wahl kaufen". Die USA dürften sich "nicht länger vom Geld dominieren lassen, das Washington viel zu lange dominiert hat", das sagt Elizabeth Warren. Es sind ohnmächtige Worte, da Bloomberg zwar tatsächlich einen Geldwahlkampf führt, aber es ist sein eigenes Geld und er braucht keine Spenden. "Ich bin unabhängiger als all meine Gegner", sagt er und im finanziellen Sinne stimmt das.

Darum beginnt der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf in diesen Tagen noch einmal neu und von vorn.



Bloomberg pumpt Hunderte Millionen in seine Kandidatur

Im vergangenen Sommer erklärten 27 Bewerberinnen und Bewerber ihre Kandidatur, dann formten sie ihre Kampagnen, ihr Netzwerk, legten los. Und nach und nach stiegen jene, die sich nicht für die Fernsehdebatten qualifizierten, weil ihre Umfragewerte zu niedrig waren, wieder aus. Es war aufreibend und nur teilweise aufregend, und Bloomberg sah zu und fand das Geschehen "schwach", wie er heute sagt. Die moderaten Kandidaten, selbst die führenden, Joe Biden, Pete Buttigieg und Amy Klobuchar, überzeugten ihn nicht: "Donald Trump wird wiedergewählt", sagte Bloomberg im Oktober auf einer New Yorker Party. Und die progressiven, in Amerika als linksextrem oder auch sozialistisch geltenden Kandidaten, Bernie Sanders und Elizabeth Warren, erschreckten Bloomberg. "Washington, D. C. ist nicht Moskau", auch das ist ein Bloomberg-Satz.

Im November griff er ein und erklärte seine Kandidatur, und das kam sehr, sehr spät. Auf die ersten acht Fernsehdebatten verzichtete er also und, vor allem, auf die ersten vier Vorwahlen: Iowa, New Hampshire, Nevada (19.2.) und South Carolina (29.2.). Erst zu den vierzehn Vorwahlen des Super Tuesday am 3. März steigt Bloomberg ein.

Solch eine Kandidatur gab es in den USA noch nie, doch heißt das, dass man so nicht siegen kann? Und heißt das, dass es unmoralisch ist? Dass man auf Bloombergs Weise nicht siegen darf?

60 Milliarden Dollar besitzt der Mann, er ist der achtreichste Mensch der Welt. Der auf Wirtschaft spezialisierte Medienkonzern Bloomberg L.P. und die Tochter Bloomberg Television sind seine Schöpfungen. 188 Millionen Dollar hat Bloomberg in nur drei Monaten ausgegeben, vor allem für TV-Spots und Anzeigen in den sozialen Medien. Er überschwemmt den Wahlkampf. Er ist omnipräsent. Und er kontert Präsident Trump – dort, wo Trump die Vereinigten Staaten beherrscht und unbesiegbar erschien.

Der pragmatische Milliardär inszeniert sich als Anti-Trump

"Mini Mike Bloomberg ist ein Verlierer, der viel Geld hat, aber nicht debattieren kann und null Präsenz hat", schrieb Trump auf Twitter. Alle anderen demokratischen Bewerber versuchen den Twitterpräsidenten zu ignorieren und einen Wahlkampf der Inhalte zu führen, da sie glauben, dass den Wählern an Inhalten, am Einfluss der Politik auf die eigene Wirklichkeit liege.

Anders Bloomberg, der 1,73-Meter-Mann schrieb zurück: "Wir haben viele gemeinsame Bekannte in New York. Diese lachen Sie hinter ihrem Rücken aus und bezeichnen Sie als bellenden Jahrmarkt-Clown. Sie wissen, dass Sie ein riesiges Vermögen geerbt und es mit dummen Deals und Inkompetenz verschwendet haben."

Und seitdem geht es hin und her, vor und zurück. Trump schaltete sündteure landesweite Werbespots während des Superbowls. Bloomberg auch. Alle anderen nicht (oder nur deutlich billigere regionale).

Bloomberg ist der Sohn russisch-jüdischer Migranten und in Boston aufgewachsen. Nach dem Studium arbeitete er bei der Investmentfirma Salomon Brothers und ging mit 10 Millionen Dollar Abfindung zu Merrill Lynch, dann gründete er die eigenen Firmen. Der Mann war von Anfang 2002 bis Ende 2013 Bürgermeister von New York City. Die dritte Amtszeit war gesetzlich nicht vorgesehen, doch Bloomberg setzte sie durch, da er wegen der Wirtschaftskrise eine Art Notstand erklärte.



Imagebewusster Bürgermeister mit Schattenseiten

Seine zwölf Jahre als New Yorker Bürgermeister und natürlich all die Jahre davor und danach, in denen er den eigenen Konzern gründete und führte, lassen allerlei Rückschlüsse auf eine mögliche Bloomberg-Präsidentschaft zu, unschöne und andere. Zu den hässlicheren Erkenntnissen zählt, dass ein Präsident Bloomberg imagebewusst sein würde, und eitel, das war Bloomberg immer. Hohe Absätze und geschickt gebaute Podien halfen zu verschleiern oder – das ist vermutlich Ansichtssache – lenkten alle Blicke darauf, wie klein der Herr ist. Und es gab diese Zeiten, in denen er seinen Chauffeur anwies, ihn an der einen U-Bahn-Station abzusetzen und an der anderen wieder abzuholen, damit die New Yorker glaubten, er sei volksnah.

Ein Präsident Bloomberg würde wohl Fehler machen, denn der Bürgermeister und Manager hat Fehler gemacht, auch schwere. Stop-and-frisk, jene präventive Massenverhaftung Unschuldiger, aber womöglich ja in ferner Zukunft Verdächtiger auf den Straßen New Yorks, war rassistisch und führte dazu, dass weiße Polizisten auf höchste Anweisung schwarze Teenager inhaftieren konnten.

Der Geschäftsmann Bloomberg ist technokratisch und steif, charismatisch haben ihn bislang nur Fans genannt, die sehr viel leidenschaftlicher waren als er. Ein Präsident Bloomberg wäre außerdem von Geheimnissen umgeben, denn der Kandidat Bloomberg hat von allen Frauen, die es in seinem Leben gab, verlangt, dass sie nichts über ihn erzählen würden.