Das Feld der demokratischen Präsidentschaftskandidaten in den USA lichtet sich, das zeigen nicht zuletzt die TV-Debatten. Nur noch sechs Bewerber nehmen an der mittlerweile neunten Runde an diesem Mittwoch teil. Da wundert es umso mehr, dass in Nevada ein neues Gesicht auf der Bühne zu sehen sein wird. Michael Bloomberg, Medienmilliardär und ehemaliger Bürgermeister von New York City, ist mit einer beispiellos teuren Wahlkampagne im Umfragemittel von RealClearPolitics innerhalb weniger Wochen auf 14,6 Prozent geklettert – obwohl er an den bisherigen Vorwahlen nicht einmal teilgenommen hat.

Dennoch darf Bloomberg nun mit den anderen Kandidaten vor einem Millionenpublikum debattieren. Denn die Parteiführung der Demokraten hat die Vorgabe abgeschafft, 225.000 Einzelspenden von Wählern einzuwerben, um sich dafür zu qualifizieren. Eine Schwelle, an der mittlerweile ausgeschiedene Kandidaten scheiterten. Doch für Bloomberg, der seine Kampagne komplett selbst finanziert und deshalb keine Spender hat, macht die demokratische Parteiführung offenbar gern eine Ausnahme.

Seit der 78-Jährige im November einstieg, ist es mit der Chancengleichheit im Vorwahlkampf dahin – das gilt nicht nur für die Teilnahme an den TV-Debatten. Vor allem Bloombergs unerschöpfliche Finanzmittel verzerren den Wettbewerb. Er besitzt laut Forbes 64 Milliarden Dollar Privatvermögen. Während kleinere Kampagnen sorgsam prüfen müssen, in welchen Bundesstaaten sie wie viel Geld für Werbung ausgeben, schaltet Bloomberg im ganzen Land TV-Spots und überrennt die USA mit seiner politischen PR-Maschinerie. Auf Facebook, bei YouTube und bei Sportsendungen – Bloomberg ist auf allen Kanälen dauerpräsent.

Medial verdrängt von der Macht des Geldes

Knapp 188 Millionen Dollar investierte Bloomberg schon im letzten Quartal 2019 in seinen Wahlkampf, obwohl er erst Ende November seine Kandidatur offiziell machte. Zum Vergleich: Elizabeth Warren, die schon seit knapp einem Jahr kandidiert und auf private Spendendinner mit wohlhabenden Geldgebern verzichtet, hat insgesamt nur knapp 67 Millionen Dollar ausgegeben und musste vor Kurzem aus Geldmangel bereits gebuchte Werbespots wieder abbestellen. Bloombergs Kampagne steht somit geradezu sinnbildlich für die gesellschaftlichen Machtverhältnisse in den USA: Während Reiche politischen Einfluss quasi kaufen können, bleiben jene außen vor, die nicht zum Kreis der einflussreichen Vermögenden gehören.

Kandidaten wie Warren oder auch der linke Senator Bernie Sanders, die mit Kleinspenden von Millionen Wählern eine breite Wählerbasis repräsentieren, werden medial verdrängt vom Milliardenvermögen eines Michael Bloomberg. Seine Kandidatur sowie Popularität in den Umfragen sind ein fatales Signal an all jene, die daran glauben, dass Graswurzelbewegungen es mit der Macht des Geldes aufnehmen können.

Fast doppelt so viel Gehalt für die Helfer

Bisher beschränkten sich Milliardäre mit wenigen Ausnahmen darauf, mithilfe von Spenden, Stiftungen und Thinktanks die politische Kultur und den Gesetzgebungsprozess eher subtil zu beeinflussen. Bloomberg will dagegen unverhohlen und gestützt auf die Macht der eigenen Geldbörse selbst das höchste Amt im Staat bekleiden. Die US-amerikanischen Wahlkampfgesetze erlauben ihm, unbegrenzte Summen seines Privatvermögens in seine Kampagne zu investieren – ohne Rücksicht auf irgendeine Art finanzieller Fairness.

Bloomberg dominiert mit seinem Vermögen nicht nur den politischen TV-Werbemarkt, sondern auch den Wettbewerb um gute Wahlkämpfer. Er zahlt seinen Helfern fast doppelt so viel Gehalt wie andere Kandidaten. Ein Berater von Bernie Sanders berichtete im Interview mit The Hill, dass ein Mitarbeiter in South Carolina wegen der guten Bezahlung zu Bloomberg gewechselt sei.