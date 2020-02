Wenn sich der französische Präsident Emmanuel Macron dieser Tage zu Wort meldet, immer gern mit gehörigem Pathos, dann wird halb Europa unruhig. Mal erklärt er die Nato für "hirntot", mal wünscht er eine Neubewertung der Beziehungen zu Russland. Mal blockiert er in Brüssel die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien, worüber man sich wohl am ehesten in Moskau oder Peking freuen wird. Jedenfalls zwingt er der EU ein ums andere Mal seine Initiative auf, was manche als Störung empfinden, andere durchaus als Hoffnung sehen. Macht ja sonst keiner.

Zuletzt nutzte Macron eine Grundsatzrede vor Offiziersanwärtern, um das nächste große Ding voranzubringen, das er sich vorgenommen hat: mehr europäische Autonomie bei der Verteidigung, eine gemeinsame strategische Kultur, selbst die nukleare Abschreckung will er neu diskutieren. Und mit diesen Ideen kam er nun auch nach München zur Sicherheitskonferenz – wo der Befund, Europa müsse stärker selbst für seine Sicherheit aktiv werden, grundsätzlich von vielen geteilt wird. Aber der Franzose ist ungeduldig – denn die Antworten auf seine Vorstöße sind bisweilen höflich zurückhaltend. Vor allem aus Deutschland.

Macron ist überzeugt, dass es in puncto Verteidigung ein stärkeres Europa braucht, weil die USA seit dem Fall der Mauer immer weniger in die europäische Sicherheit investiert hätten. Macron sieht seine Initiative nicht als Projekt gegen die Nato oder als eine Alternative zum Bündnis. Das will er nicht infrage stellen. Aber die Europäer müssten eigene Fähigkeiten schaffen, um sich selbst zu schützen und eigenständig agieren zu können: "Wenn wir keinen Handlungsspielraum haben, haben wir in der Außenpolitik auch keine Glaubwürdigkeit."



Die Debatte ist wichtig

Macron mag mit seinen emotionalen Plädoyers für ein stärkeres, schnelleres, vor allem besser integriertes Europa oft arrogant wirken – einen unausgesprochenen Führungsanspruch weist er zwar zurück, aber nicht immer überzeugend. In der Substanz ist seine Diagnose gleichwohl treffend: Die Europäische Union ist noch immer zu sehr ein prioritär auf den gemeinsamen Markt ausgerichteter Raum, dem es politisch – nach innen wie nach außen – an Schlagkraft fehlt. Macron überdreht sicherlich, wenn er vom Hirntod spricht. Er übertreibt in vielen Punkten, um gehört zu werden. Aber er drängt die EU wie die Nato mit Leidenschaft zu einer Debatte, die wichtig ist.

Gleichzeitig sind Macrons Vorstellungen vom zukünftigen Umgang mit Russland hochproblematisch. Er räumt zwar ein, es gebe gute Gründe für Misstrauen gegenüber dem Kreml. Da habe er auch den Polen zugehört, die natürlich beunruhigt seien – "und die Geschichte und ihre Geografie geben ihnen recht". Die russische Aggression in der Ukraine, die militärische Realität in Syrien, die Destabilisierungsversuche gegenüber westlichen Demokratien, all das erkennt der französische Präsident an. Er sagt sogar, Russland verhalte sich "extrem aggressiv", und stellt fest, Russland habe "unsere Schwäche und Uneinigkeit ausgenutzt".

Allerdings verbindet Macron diese Erkenntnis mit dem Wunsch nach einer neuen Partnerschaft, für die er jedoch keine Grundlage benennen kann. Er spricht gar von einer "Kultur des gegenseitigen Vertrauens", die bedeute, "dass wir Russland eine strategische Option geben müssen", ohne europäische Positionen aufzugeben. An den Sanktionen will er nicht rütteln ("Ich bin nicht naiv"). Zugleich betont er aber, sie würden beide Seiten belasten und hätten keine Wirkung gezeigt. Tatsächlich sind sie das einzige harte Machtinstrument der EU, das Russland in der Ukraine zumindest gebremst hat.

Es brauche eine neue geeinte Strategie "mit einem Russland, das etwas aufbauen will", fordert Macron. Aber will Russland das überhaupt? Der französische Präsident hat ja recht, wenn er sagt, dem Kreml sei ein geteiltes Europa lieber als eine starke Gemeinschaft. Aber wie sein Ansatz den Zusammenhalt stärken kann, statt die Spaltungen weiter zu vertiefen, das wird nicht klar. Vielleicht dient seine Initiative dann doch eher dem Wahlkampf. Ein konkretes Ziel seines Dialogs formuliert Macron zumindest nicht.



"Wir alle sind der Westen"

Wenn aus Macrons Vorstößen etwas werden soll, dann braucht er ohnehin mindestens die Unterstützung aus Berlin. Deutsch-französische Einigkeit allein reiche nicht aus, um eine Dynamik in der EU auszulösen, sagte er in München. Aber wenn sie nicht vorhanden sei, könne das alles blockieren. Ein Scheitern des deutsch-französischen Tandems wäre für ihn ein "historischer Fehler".



Zieht also der Partner mit oder hat er andere Vorstellungen? Mangels Anwesenheit der Bundeskanzlerin kam in München Noch-CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Aufgabe zu, Macron eine Antwort zu geben.

Sie teile seine Analyse der Lage, sagte die deutsche Verteidigungsministerin: Die Gegner des Westens seien handlungsfähig, sie hätten den Willen zu handeln und sie schafften neue Verhältnisse, manchmal auf brutal Weise. Und deshalb sehe sie "Europa und gerade mein Land in der Pflicht, mehr Handlungsfähigkeit und mehr Willen zum Handeln zu entwickeln". Das jahrealte Versprechen, mehr Verantwortung zu übernehmen, sieht Kramp-Karrenbauer "noch nicht vollständig" erfüllt und es sei und bleibe richtig. Solche Aussagen aus Deutschland sind ein Evergreen der Münchner Sicherheitskonferenz, das weiß auch sie. Auch wenn sie fordert, dass den Worten endlich Taten folgen müssen, ist noch nichts gewonnen.



Mit Macron über seine Vorschläge zu sprechen, hält die Ministerin für unbedingt notwendig – auch wenn diese noch nicht konkret genug seien: "Gegen einen Dialog spricht sowieso nie irgendetwas." Aber wie Europas Handlungswille und Fähigkeiten verbessert werden sollten, darüber wolle sie nicht nur mit Paris reden, sondern auch mit Budapest, Prag oder Bratislava: "Wir alle sind der Westen, den wir in alle Himmelsrichtungen stärken wollen." Auch das ist erst einmal nur ein Versprechen und keine eigenständige Vision, die Macrons Vorstößen etwas zur Seite stellen würde. Er wird warten müssen, das kennt er schon.