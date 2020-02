Die israelische Luftwaffe hat nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen Ziele in dem Palästinensergebiet bombardiert. Wie das Militär mitteilte, wurden Angriffe auf Stellungen der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad geflogen. Aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß es, dass ein israelisches Kampfflugzeug mehrfach einen Stützpunkt des Islamischen Dschihad im Norden des Gazastreifens bombardierte. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen teilte mit, vier Palästinenser seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die israelischen Attacken waren eine Reaktion auf Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Kurz nach Einbruch der Dunkelheit heulten in der Stadt Aschkelon und in anderen Orten im Süden Israels Alarmsirenen. Nach Armeeangaben wurden insgesamt 20 Geschosse auf Israel abgefeuert, von denen zehn vom israelischen Raketenabwehrsystem abgefangen wurden. Andere schlugen in unbewohnten Gebieten ein. Zu möglichen Verletzten machte die israelische Armee zunächst keine Angaben. Aus Sorge vor weiteren Angriffen sollten israelische Schulen im Süden nahe dem Grenzzaun am Montag geschlossen bleiben. Der Islamische Dschihad bekannte sich zu dem Raketenbeschuss.

Zuvor waren im Gazastreifen nach Angaben einer israelischen Armeesprecherin Kämpfer des Islamischen Dschihads, die gerade Raketenangriffe vorbereiten. Dabei hätte es laut der Armee einen "Treffer" gegeben.

Palästinenser am Grenzzaun zu Gaza erschossen

Zudem hätten israelische Soldaten einen Palästinenser an der Grenze des Gazastreifens erschossen, der dort zusammen mit einem zweiten Mann eine Bombe deponiert haben soll. Die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad teilte mit, bei dem Toten handle es sich um den 27-jährigen Mohammed al-Naim, der ihrem bewaffneten Arm, den Al-Kuds-Brigaden, angehört habe.

Eine israelische Armeesprecherin sagte, nach der "erfolgreichen Vereitelung des Angriffs" im Süden des Gazastreifens habe ein Bulldozer der israelischen Armee die Leiche des Palästinensers geborgen. Muslime sahen diese Behandlung der Leiche als respektlos an. Israels Verteidigungsminister Naftali Bennett lässt die Leichen von getöteten Palästinensern prinzipiell bergen, um sie womöglich als Faustpfand verwenden zu können. So verfügt die Hamas seit 2014 über die sterblichen Überreste zweier israelischer Soldaten. Bennett wies Anschuldigungen zurück, dass der Einsatz des Bulldozers unmenschlich gewesen sei. Vielmehr sei es unmenschlich, dass die Hamas die Leichen nicht zurückgebe, sagte er.

Seit der Vorstellung des amerikanischen Nahost-Plans durch US-Präsident Donald Trump im vergangenen Monat ist die Lage im Heiligen Land angespannt. So kam es zu mehreren Anschlägen in Jerusalem. Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland wurden zudem mindestens vier Palästinenser getötet. Und erst am Samstag war in Jerusalems Altstadt ein weiterer Palästinenser erschossen worden, als er Polizisten mit einem Messer angreifen wollte.