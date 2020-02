Als "Jahrhundertdeal" preist US-Präsident Donald Trump seinen Nahostplan. Doch international gibt es viel Kritik: zu einseitig bediene er die Interessen der Israelis. Der Plan sieht unter anderem vor, Israel die Souveränität über alle israelischen Siedlungen sowie über das Jordantal zuzuschlagen, sowie Jerusalem als israelische Hauptstadt zu deklarieren. Für die Palästinenser sei das nicht hinnehmbar, sagt die Nahost-Expertin Zaha Hassan.



ZEIT ONLINE: Frau Hassan, als Reaktion auf den Nahostplan hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas gedroht, die Beziehungen zu Israel und den USA abzubrechen. Welche Folgen hätte das?

Zaha Hassan: Die Palästinenser haben die Kommunikation mit den USA schon 2017 eingestellt, als Trump verkündete, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Danach gab es nur noch Absprachen in Bezug auf Sicherheitsfragen. Die Palästinenserorganisation PLO hat immer wieder gesagt, sie wolle die Sicherheitskooperation mit Israel beenden. Die Beziehung zwischen der palästinensischen und der israelischen Führung ist schon lange angeschlagen, vor allem wegen des fortschreitenden Siedlungsbaus. Unter Trump hat sie sich weiter verschlechtert, da er einseitig die israelischen Interessen stärkt und die Rechte der Palästinenser beschneidet.



Zaha Hassan ist eine palästinensisch-amerikanische Menschenrechtsanwältin und politische Beobachterin. Sie ist Visiting Fellow der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden mit Sitz in Washington D.C. Bei den Verhandlungen über eine Vollmitgliedschaft für einen Staat Palästina bei den Vereinten Nationen (2010-2012) war Hassan Beraterin der palästinensischen Unterhändler.

ZEIT ONLINE: Abbas möchte die Sicherheitskooperation nun offenbar tatsächlich beenden. Was würde das bedeuten?

Hassan: Abbas kann vor den Palästinensern schwer rechtfertigen, warum er an der Sicherheitskooperation mit Israel festhalten sollte – trotz eines Nahostplans, der keinen Frieden mit den Palästinensern vorsieht. Es ist eine Vereinbarung zwischen Trump und Netanjahu, bei der es allein um die Frage geht, wie viel Land Israel mit Unterstützung der USA annektieren kann. Die Palästinenser wurden nicht in die Ausarbeitung des Plans einbezogen. Deswegen steht Abbas jetzt unter Druck. Er muss vor seinen Leuten eine klare Haltung zeigen, sowohl was die Beziehung zu Israel angeht als auch die zu den USA.



ZEIT ONLINE: Abbas nennt den Plan eine "Verschwörung". Bei aller verständlichen Kritik: Ist seine Reaktion nicht zu hart?

Hassan: Abbas ist am Ende seiner Präsidentschaft. Er ist alt und nicht mehr gesund. Es geht für ihn darum, was er hinterlassen wird. Er möchte nicht als jemand gesehen werden, der trotz allem weiterhin mit Israel kooperiert. Eigentlich war diese Kooperation als Einverständnis beider Seiten gedacht, sich gegenseitig Sicherheit zu gewähren, wenn irgendwann auch ein Staat Palästina entsteht. Jetzt folgt aus dieser Zusammenarbeit die Fortführung der Besatzung. Trumps Plan sieht keinen eigenen Staat für die Palästinenser vor, sondern fordert eine permanente Unterwerfung. Kein palästinensischer Führer kann damit einfach weitermachen wie bisher.

ZEIT ONLINE: Trump hat durchaus behauptet, der Plan sehe einen Staat für die Palästinenser vor, allerdings mit einem zerstückelten Territorium und ohne Jerusalem als Hauptstadt. Unter anderem deswegen lehnt die Arabische Liga, die internationale Organisation der arabischen Staaten, den Plan ab. Bedeutet das, dass er ohnehin nicht umgesetzt werden kann?

Hassan: Israels Strategie war immer, am Boden Fakten zu schaffen, auch in Nichtachtung des internationalen Rechts; das war so mit der Besatzung des Westjordanlandes, Ost-Jerusalems und des Gazastreifens. Wenn die USA Israel nun die Souveränität über das Jordantal und die israelischen Siedlungen im Westjordanland zuspricht, wird damit erneut eine Realität geschaffen. Auf diese Weise wird Israel sein Gebiet weiter ausdehnen. Einige arabische Staaten wie Saudi-Arabien, Oman oder Bahrain hatten den Nahostplan anfangs unterstützt. Das lag daran, dass die arabischen Führer Berichten zufolge die 181 Seiten des Dokuments noch nicht gelesen hatten, als sie direkt nach Trumps Verkündung ihre Mitteilungen veröffentlichten. Als sie verstanden hatten, worauf der Plan wirklich abzielt, konnten sie unmöglich zustimmen.



Nahost-Friedensplan der US-Regierung

ZEIT ONLINE: Als inakzeptabel nannten sie vor allem das Vorhaben, Jerusalem allein als israelische Hauptstadt anzuerkennen.



Hassan: Sie würden mit der Zustimmung zu einer solch fundamentalen Verschiebung des Status quo ihre eigene Bevölkerung gegen sich aufbringen. Die arabischen Führer sind in einer schwierigen Situation. Sie wollen zwar eine gute Verbindung mit der Trump-Regierung, weil ihre Länder davon profitieren. Aber sie wollen auch verhindern, dass Israel immer mehr Gebiete annektiert. Es wird sich zeigen, wie sie mit diesem Dilemma umgehen.

ZEIT ONLINE: Gibt es von Seiten der Palästinenser einen konstruktiven Vorschlag, wie sie ihre Interessen durchsetzen könnten?

Hassan: Idealerweise würden die Palästinenser eine gemeinsame politische Strategie entwickeln, mit der sie auf diese neue Ordnung im Nahen Osten reagieren könnten. Doch die palästinensische Führung und Bevölkerung sind stark fragmentiert. Es gibt zwei konkurrierende Verwaltungen: Rund zwei Millionen Palästinenser leben im Gazastreifen unter Kontrolle der Hamas, drei Millionen Menschen im Westjordanland unter der Fatah. Abbas hat im vergangenen September bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet, dass er für die Palästinenser Neuwahlen möchte; erst Parlamentswahlen, dann Präsidentschaftswahlen. Er wird nicht mehr antreten, aber er möchte zeigen, dass es eine breite palästinensische Zustimmung zu einem demokratischen politischen Prozess geben kann.

ZEIT ONLINE: Ist das realistisch?

Hassan: Das muss sich zeigen. Abbas möchte diese Wahlen nur durchführen, wenn auch die Palästinenser im arabischen Ostteil von Jerusalem einbezogen werden. Mit Blick auf die Vorschläge von Trump scheint das nicht realistisch. Die Palästinenser hoffen deshalb, dass die internationale Gemeinschaft Druck auf Israel ausübt, um den Palästinensern die Wahlen in Ost-Jerusalem zu gestatten. Bei den letzten Parlamentswahlen 2006 konnten die Palästinenser in Ost-Jerusalem nur wählen, weil sich die US-Regierung dafür eingesetzt hatte. Aber Trump sieht Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt Israels an. Problematisch sind auch die Spannungen zwischen Hamas und Fatah, die verhindern, dass die Palästinenser mit einer Stimme sprechen.