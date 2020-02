Israel hat nach neuem Beschuss aus dem Gazastreifen erneut Ziele der radikalislamischen Hamas angegriffen. Darunter seien eine Trainingsanlage und militärische Einrichtungen im südlichen Gazastreifen gewesen, teilte die israelische Armee mit.

"Die israelische Armee sieht jegliche Terroraktivität, die auf israelisches Gebiet abzielt, als sehr schwerwiegend an und ist bestens auf verschiedene Szenarien vorbereitet", hieß es in der Mitteilung der Streitkräfte. Man mache die Hamas für alle Vorfälle verantwortlich.



Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Sonntag mit einem "verheerenden Einsatz" gegen die Hamas gedroht. Man werde "keinerlei Aggression aus Gaza akzeptieren". Er erinnerte an die gezielte Tötung des Militärchefs des Islamischen Dschihads in Gaza, Baha Abu Al Ata, durch die israelische Luftwaffe im vergangenen November.



Israel hatte 2007 eine Blockade des Gazastreifens verschärft, die inzwischen von Ägypten mitgetragen wird. Beide Länder begründen die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen. Rund zwei Millionen Menschen leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen. Palästinenser und Palästinenserinnen protestieren regelmäßig gegen die Blockade.

Die Hamas wird von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft. Zwischen Israel und militanten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen kommt es immer wieder zu Zusammenstößen. Unterhändler Ägyptens und der Vereinten Nationen setzen sich regelmäßig für eine Beruhigung der Lage ein.