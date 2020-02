Die Nato hat beschlossen, Teile der Ausbildungstätigkeiten der Anti-IS-Koalition im Irak zu übernehmen. Die internationale Koalition werde von den USA geführt. Die Verteidigungsminister der Allianz einigten sich darauf, die Ausbildungsmission gegen den Islamischen Staat (IS) "im Grundsatz" zu erweitern, sagte Nato-Gerneralsekretär Jens Stoltenberg. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Entlastung der US-Armee und Truppenreduzierungen gefordert. Die Zustimmung des Irak und eine Entscheidung über die Bundeswehr-Beteiligung stehen noch aus.

Die Mission soll die irakischen Streitkräfte in die Lage versetzen, ein Wiedererstarken des Islamischen Staates zu verhindern. Mehrere hundert Nato-Kräfte schulen irakische Militärausbilder und helfen beim Aufbau von Militärschulen. "Alle Alliierten" hätten der Entscheidung zugestimmt, sagte Stoltenberg. Die Minister hätten zudem vereinbart, zu prüfen, "was wir über diesen ersten Schritt hinaus noch tun können". Die Ausweitung solle "in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit der irakischen Regierung" erfolgen. Anders als erhofft, lag das Einverständnis bis zu dem Verteidigungsministertreffen nicht vor.

"Unser Plan ist es nicht, für immer im Irak zu bleiben"

Weitere Schritte könnten laut Bündniskreisen die Ausweitung der Ausbildungsbereiche und Schulungen auf Stützpunkten im Irak sein. "Unser Plan ist es nicht, für immer im Irak zu bleiben", sagte der Nato-Generalsekretär. Die Allianz werde aber so lange bleiben, wie sie gebraucht werde und erwünscht sei. Ziel sei es, sicherzustellen, "dass IS nicht zurückkehrt".

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ließ offen, ob die Bundeswehr sich an dem Ausbildungseinsatz unter Nato-Kommando beteiligen werde. Darüber zu sprechen, mache "im Moment überhaupt keinen Sinn", solange nicht feststehe, was die irakische Regierung mit Blick auf die Präsenz ausländischer Truppen wolle, sagte sie. Die Bundeswehr ist aufgrund des Widerstands der SPD nicht an dem bisherigen Einsatz beteiligt gewesen, ist aber Teil der Anti-IS-Koalition.



"Wir haben ein klares Bundestagsmandat, das ein Engagement im Rahmen der internationalen Koalition gegen den IS vorsieht, ganz bewusst keine Teilnahme an der Nato-Mission.", sagte Kramp-Karrenbauer. Alles andere hänge "von innerirakischen Debatten" und dem weiteren Verfahren der Nato ab.



Durch den Wechsel der irakischen Regierung werden die Bemühungen um Zustimmung der Maßnahme erschwert. Nach Protesten gegen die bisherige Führung hat der designierte neue Ministerpräsident Mohammed Allawi noch bis zum 2. März Zeit, eine neue Regierung zu bilden. Anfang Januar ist der iranische General Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Irak getötet worden. Das irakische Parlament forderte daraufhin den Abzug ausländischer Truppen. Ende Januar nahm die Anti-IS-Koalition einige ihrer Aktivitäten wieder auf.