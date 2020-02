Das Parlament Nordmazedoniens hat am Sonntagabend einstimmig beschlossen, sich aufzulösen. Am 12. April sollen nun vorgezogene Neuwahlen stattfinden. Parlamentspräsident Talat Dzaferi unterzeichnete die Dokumente für die Wahlen, wie die Zeitung Nova Makedonija berichtete. Die Wahl war nach dem Rücktritt der Regierung des Sozialdemokraten Zoran Zaev Anfang Januar nötig geworden.

Mit dem Rücktritt reagierte Zaev auf die Weigerung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Verhandlungen über einen EU-Beitritt von Nordmazedonien aufzunehmen. Auch Albanien war davon betroffen. Macron hat diese Position inzwischen relativiert.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte unterdessen an, den Weg zu Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien frei zu machen. Dies solle möglichst vor dem Balkangipfel des kroatischen EU-Vorsitzes Anfang Mai in Zagreb geschehen. "Ich denke, es ist in unserem gemeinsamen geostrategischen Interesse, den Westbalkan so nahe wie möglich an der Europäischen Union zu haben", sagte von der Leyen am Sonntag vor einem informellen EU-Westbalkan-Treffen. Die Methodik der Beitrittsverhandlungen sei hierfür bereits geändert worden.

Zaev hatte im Januar 2019 den Streit mit Griechenland um den Staatsnamen Mazedonien beendet und das Land in Nordmazedonien umbenannt. Im Gegenzug verzichtete Griechenland auf die weitere Blockade der Annäherung Mazedoniens an die EU. Auch der Beitritt zur Nato im Februar 2019 wurde so möglich. Seit dem Rücktritt Zaevs wird Nordmazedonien von einer Übergangsregierung geführt.