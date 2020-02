Je schlechter es der CDU geht, desto heller strahlt Sebastian Kurz. Nach dem Debakel von Thüringen und dem Scheitern von Annegret Kramp-Karrenbauer suchen die deutschen Konservativen nach Vorbildern für eine erfolgreiche Erneuerung. Das Problem: Es gibt in Europa nicht mehr viele. Den Tories von Boris Johnson oder den marginalisierten französischen Republikanern will niemand nacheifern.

An der österreichischen ÖVP hingegen loben deutsche Christdemokraten schon seit Langem ihre klare Haltung und auch die Art, wie sie sich nach der FPÖ mit den Grünen auf ein neues Regierungsbündnis eingelassen haben – mit einem vermeintlich wegweisenden Koalitionsvertrag, der den Parteien trotz Regierungsverantwortung die Freiheit zur Profilierung lassen soll. Ob Jens Spahn, Armin Laschet oder Friedrich Merz: Alle drei der aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer haben sich als Anhänger des Kurzschen Kurses geoutet.

Was ist also dran am konservativen Vorbild Wien? Ein genauerer Blick zeigt: In Wien stoßen die deutschen Konservativen eher auf ihre eigene Sehnsucht nach Macht und Neuanfang als auf einen Bauplan für die CDU.



Ganz schön kaputt

Die ÖVP, das vergisst man heute gern, lag vor nicht einmal drei Jahren am Boden. So kaputt wie die ÖVP damals ist die CDU noch lange nicht.

Bevor Sebastian Kurz im Mai 2017 ÖVP-Vorsitzender wurde, stand die Partei als Juniorpartner im Schatten des damals strahlenden sozialdemokratischen Kanzlers Christian Kern. Reinhold Mitterlehner war der fünfte Vorsitzende in neun Jahren und in Umfragen lag die Volkspartei hinter FPÖ und SPÖ. Ein Desaster zeichnete sich ab. Im Hintergrund hatte Sebastian Kurz längst ein flächendeckendes Netz aus Getreuen geschaffen, meist aus der Jugendorganisation der Partei, deren Obmann er viele Jahre war. Ob in Gemeinderäten, Landtagen, dem Nationalrat oder in Ministerkabinetten, auf allen Ebenen saßen Verbündete, die sich gemeinsam an die Parteiübernahme machten. Gleichzeitig wurde, so ist es etwa in den Erinnerungen Reinhold Mitterlehners nachzulesen, die Regierungszusammenarbeit systematisch torpediert.

Der CDU hingegen geht es besser. Seit 15 Jahren stellt die Partei die Kanzlerin und verliert mit Annegret Kramp-Karrenbauer gerade mal die zweite Parteivorsitzende in dieser Zeit. Sie ist, wenn auch mit nur noch knapp 30 Prozent Zustimmung, die stärkste deutsche Partei. Der Widerstand gegen einen radikalen Bruch à la Kurz wäre größer.



Alle Macht für einen

Für seinen Amtsantritt hatte Kurz der Partei Bedingungen gestellt. Dazu gehörten weitreichende Vollmachten und Durchgriffsrechte. Er wurde in nur wenigen Tagen zum mächtigsten Obmann, den die Partei je hatte. Für bundesweite Wahlen darf er etwa in die Kandidatenlisten der Landesverbände eingreifen: ein Recht, das er weidlich ausnutzte. Aus der ÖVP, einer breiten föderalen Partei wurde die "Liste Sebastian Kurz". Alles wurde auf ihn zugeschnitten, selbst die Parteifarbe wurde geändert. Im Bund wurde aus der ÖVP die türkise Partei – in den Ländern blieb sie schwarz.

Warum aber sollten sich erfolgreiche und mächtige CDU-Ministerpräsidenten wie Armin Laschet von Berlin marginalisieren lassen? Kaum vorstellbar, dass sie harmlos Beifall klatschen, sollte beispielsweise Friedrich Merz aus der CDU eine "Liste Merz" machen.

Doch nur dank dieses Umbaus zum auf ihn zugeschnitten Kampagnenunternehmen konnte Kurz erfolgreich sein. Als Außenminister und dann als Parteivorsitzender hat er sich auf seine Kernthemen konzentriert: Migration, europäische Grenzen dicht, Schlepperrouten schließen, Abschiebungen hoch, Sozialleistungen runter, Bekämpfung des sogenannten politischen Islams, dazu eine industriefreundliche Wirtschaftspolitik. Das war zu einem großen Teil FPÖ-Politik im geschmeidigeren Ton. Eine Linie, die früher Widerstand aus Teilen der der eigenen Partei provoziert hätte – aber da war niemand mehr, der noch Widerstand hätte leisten wollen. Denn die Wahlerfolge stimmen.



Die Rechten waren schon kein Tabu mehr

Sollte ein neuer CDU-Vorsitzender die Partei auf einen ähnlichen Kurs verengen wollen, müsste er mit mehr Gegenwind rechnen. Weil Arbeitnehmerflügel, Kirchen und das Lager der Merkel-Anhänger noch echte Macht haben. Ganz abgesehen davon, dass es heute, anders als 2015 bis 2017, mit der Migrationspolitik nicht mehr das eine Thema gibt, mit dem sich Wahlen gewinnen lassen.

Tatsächlich steht Kurz nun im Parteienspektrum so da, wie sich das auch die CSU wünscht: als Anker in der Mitte und bündnisfähig zu allen Seiten. Allerdings war es für ihn einfacher, auch mit der FPÖ zu regieren. Die Freiheitlichen waren bereits in Regierungsverantwortung, in den Achtzigerjahren, bevor Jörg Haider Parteichef wurde und dann in der ersten schwarz-blauen Regierung ab dem Jahr 2000 – die zu Sanktionen der EU-Mitgliedsstaaten gegen Österreich führten. Davon war bei der Regierungsbildung 2017 keine Rede mehr. Kurz musste kein Tabu brechen.

Ganz anders als die CDU, sollte sie sich in Deutschland auf eine Kooperation mit der AfD einlassen. Auch auf der anderen Seite hat Kurz es leichter: eine Linkspartei, die die Konservativen allein aus historischen Gründen abzulehnen müssen meinen, gibt es in Österreich nicht.