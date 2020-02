Sudans ehemaliger Präsident Omar al-Baschir soll an den Internationalen Strafgerichtshof ausgeliefert werden. Darauf hat sich die Übergangsregierung des Landes mit Rebellengruppen geeinigt. "Diejenigen, die von dem Gericht beschuldigt werden, müssen dorthin gehen", teilte Mohamed al-Taischay mit, der dem Souveränen Rat, der Übergangsregierung Sudans, angehört.



Gegen al-Baschir besteht seit 2009 ein Haftbefehl des Gerichtshofs in Den Haag wegen Kriegsverbrechen in der Region Darfur, 2010 folgte ein weiterer Haftbefehl wegen Völkermordes. Es war das erste Mal, dass der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt erlassen hatte. In Darfur sollen beim Vorgehen der Armee und verbündeter Milizen seit 2003 mehr als 300.000 Menschen getötet worden sein. Mehr als zwei Millionen Menschen wurden vertrieben.



Al-Baschir hatte 1989 durch einen Putsch die Macht im Sudan übernommen und regierte das Land formell seit 1993 als Präsident.

Im April 2019 wurde er nach monatelangen Massenprotesten vom Militär gestürzt. Seitdem befindet er sich in der sudanesischen Hauptstadt Khartum in Haft. Wegen Korruption und Geldwäsche ist er im Dezember zu zwei Jahren Hausarrest verurteilt worden. Zusätzlich ist er wegen der Tötung von Demonstranten angeklagt.



In drei Jahren sollen Wahlen stattfinden

Seit der Abspaltung des Südsudans im Jahr 2011 befindet sich der Sudan in einer schweren Wirtschaftskrise, unter anderem wegen des Verlusts der Ölfelder im Süden. Auslöser für die Proteste war jedoch der rasante Anstieg von Lebensmittelpreisen durch die exportorientierte Wirtschaftspolitik, von der hauptsächlich die Machtelite profitierte. Auch US-Sanktionen gegen al-Baschirs islamische Regierung hatten Sudans Wirtschaft schwer belastet, da sie ausländische Investitionen verhinderten.

Al-Baschirs Sturz hatte das Land allerdings nicht befriedet. Ein Militärrat übernahm die Macht, was zu weiteren Protesten führte. Die Demonstranten forderten eine Beteiligung der Zivilgesellschaft an der neuen Regierung. Später einigte sich das Militär mit Vertretern der Protestierenden auf einen Souveränen Rat, dem sowohl Militärs als auch Zivilisten angehören.

Angeführt wird der Rat vom ehemaligen UN-Wirtschaftsexperten Abdalla Hamdok. 2018 hatte er eine Berufung zum Finanzminister des Landes abgelehnt, da er nicht al-Baschirs Regierung angehören wollte. Hamdoks Übergangsregierung ist für drei Jahre und drei Monate eingesetzt worden, nach Ablauf der Frist sollen Wahlen stattfinden.