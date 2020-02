Dieses Urteil ist für Osman Kavala und seine Mitangeklagten die erste gute Nachricht seit mehr als zwei Jahren: Der prominente türkische Mäzen, Menschenrechtler und Unternehmer wird von einem türkischen Gericht in Istanbul freigesprochen. Damit hätte kaum jemand zu rechnen gewagt, zumal der Staatsanwalt für Kavala verschärfte lebenslange Haft und für einige seiner Mitangeklagten lange Gefängnisstrafen bis zu 20 Jahren gefordert hatte. Die türkischen Richter haben mal wieder alle überrascht.

Bevor wir hier für einen Posaunenstoß auf die unabhängige Justiz der Türkei Luft holen, wollen wir kurz die Umstände der Anklage in Erinnerung rufen. Osman Kavala wurde im November 2017 aus heiterem Himmel an einem Flughafen in der Türkei verhaftet. Er saß bis heute im Gefängnis, obwohl gegen ihn weder glaubhafte Vorwürfe noch Beweise vorlagen. Die Anklage lautete auf Anstiftung zum Aufstand gegen die Regierung im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten 2013. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hatte wegen des grotesken Verfahrens noch Ende 2019 Kavalas Freilassung gefordert. Der Staatsanwalt ließ sich davon nicht beirren und forderte lebenslange Haft.

Die Erklärung für das alles: Die türkische Justiz gehorcht den wechselnden Nöten und Notwendigkeiten der Politik und natürlich dem Fingerzeig des Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Der hatte Kavala wechselweise als Terroristen, Putschisten oder wegen dessen Mäzenatentum als türkischen George Soros bezeichnet. Erdoğan, so sah es lange aus, führte einen persönlichen Feldzug gegen Kavala. Und davon wollte er sich auch nicht vom EGMR abbringen lassen. Was aber hat nun die Wende gebracht?

Erdoğan sucht nach Optionen jenseits von Russland

Je länger sich der Prozess mit absurden Vorwürfen hinzog, desto unglaubwürdiger wurde nicht nur der Staatsanwalt, sondern die gesamte türkische Justiz. Ermutigt von den gewonnenen Wahlen im vergangenen Jahr traten plötzlich auch Oppositionspolitiker wie der Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu für Kavala und die Mitangeklagten ein. Besucher aus Deutschland fragten die türkische Regierung immer wieder nach Kavala. Man wusste in Ankara, wie viel Scheinwerferlicht auf dem Prozess lag. Aber das allein hätte nie gereicht.

Entscheidend war wohl, dass sich die geopolitische Wetterlage in den vergangenen Wochen geändert hat.

Erdoğan hat im Süden seines Landes ein Riesenproblem. Hinter der türkischen Mauer an der Grenze zu Syrien, im syrischen Bezirk von Idlib, sind Hunderttausende syrische Flüchtlinge gestrandet. Sie wurden vertrieben von syrischen Regierungsmilizen und russischen Bomben. Der syrische Diktator hat für die Eroberung und Säuberung des letzten Rückzugsgebiets der Opposition den vollen Rückhalt Russlands. Erdoğan merkt in diesen Tagen, wie wenig seine in Sotschi und Istanbul zelebrierte Waffenbrüderschaft mit Wladimir Putin wert ist, wenn sich die Russen etwas in den Kopf gesetzt haben. Syrien müsse "von den Terroristen befreit werden!", sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow jüngst. Damit meint er die in Idlib eingekesselten Oppositionellen und Islamisten.

Erdoğan sucht deshalb wieder mal nach Optionen jenseits der russischen Variante von "Völkerfreundschaft". Gerade telefonierte Erdoğan mit dem US-Präsidenten, die USA und die Türkei nähern sich nach dem Krach vom Herbst 2019 wieder an. Auch die Deutschen sehen sich dem neu erwachten Interesse des türkischen Präsidenten ausgesetzt. Der Ton wird freundlicher, die Türkei will mit Europa nicht weiteren Streit wegen EGMR-Urteilen und Schauprozessen daheim. Erdoğan möchte derzeit lieber Putin zeigen, dass er auch anders kann.

Mit Rechtsstaat und Gerechtigkeit hat das alles nicht viel zu tun. Aber das gilt für den gesamten Kavala-Prozess. Osman Kavala und seine Mitangeklagten können sich glücklich schätzen, dass die Regierung gerade größere Probleme als ihre kleinliche Verfolgung hat. Wie lange diese Laune der Macht anhält, wird man schon am Mittwoch dieser Woche sehen. Da wird der Fall des 2017 für drei Monate inhaftierten Deutschen Peter Steudtner und mehrerer türkischer Menschenrechtler neu verhandelt.