Der Prozess gegen den deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steudtner sowie zehn weitere Menschenrechtler in der Türkei ist überraschend vertagt worden. Das Gericht im Istanbuler Viertel Caglayan legte den 3. April als neuen Termin fest. Damit müssen die Angeklagten abermals auf ein Urteil warten, das eigentlich für diesen Mittwoch erwartet worden war.

Steudtners Anwalt Murat Boduroglu sagte der Deutschen Presse-Agentur, einige Anwälte müssten noch ihr Plädoyer halten – unter anderem er selbst für Steudtner und für den ebenfalls angeklagten schwedischen Menschenrechtler Ali Gharavi. Steudtner, Gharavi und acht türkische Menschenrechtler waren Anfang Juli 2017 bei einem Workshop auf der Insel Büyükada vor der Küste Istanbuls unter Terrorverdacht festgenommen worden. Allen Beschuldigten wurde Mitgliedschaft in einer Terrororganisation beziehungsweise Terrorunterstützung vorgeworfen. Darauf stehen bis zu 15 Jahre Haft.

Bei der ersten Anhörung im Oktober 2017 waren die meisten Angeklagten freigekommen. Der Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kılıç, blieb allerdings in Haft. Dessen Fall war erst später der Anklageschrift hinzugefügt worden. Kılıç saß daraufhin mehr als ein Jahr im westtürkischen Izmir in Untersuchungshaft. Steudtner konnte nach Deutschland zurückkehren.

Der Prozess gegen die Aktivistengruppe – unter ihnen auch die türkische Amnesty-Direktorin İdil Eser – dauerte dann mehr als zwei Jahre und wurde in dieser Zeit mehrfach, nach jeweils nur kurzen Verhandlungen verschoben. Im vergangenen Oktober hieß es etwa, der Staatsanwalt sei ausgetauscht worden und müsse sich noch einlesen.

Einen Monat später durften Steudtner, Gharavi sowie drei weitere der insgesamt elf Angeklagten dann hoffen: Die Anklage hatte Freispruch für sie gefordert, während sie dem Gericht empfahlen, Kılıç wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation und fünf weitere Angeklagte wegen Terrorunterstützung zu verurteilen.