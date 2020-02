Die US-Demokratinnen und -Demokraten sind in ihrer offiziellen Antwort auf die Rede zur Lage der Nation von Präsident Donald Trump vor allem auf die Sorgen einfacher US-Amerikaner eingegangen. "Es ist nicht von Belang, was der Präsident über den Aktienmarkt sagt", sagte die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer. Wichtig sei, dass Millionen von Menschen Mühe hätten, über die Runden zu kommen. In seiner Ansprache hatte Trump Errungenschaften in der Wirtschafts- und Handelspolitik hervorgehoben.

Whitmer warb vor allem für gesundheitspolitische Vorschläge ihrer Partei. "Es ist ziemlich einfach. Die Demokraten versuchen, Ihre Gesundheitsversorgung zu verbessern. Die Republikaner in Washington versuchen, sie Ihnen wegzunehmen."

Mehr als eine Stunde lang hatte Trump seine politischen Errungenschaften gelobt. Die Demokraten verfolgten die Rede mit versteinerter Miene, einige verließen angesichts der Aussagen des Präsidenten, die sie als Lügen bezeichneten, empört den Saal.



Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi zerriss als Antwort auf die Rede hinter Trumps Rücken demonstrativ die Blätter von dessen Manuskript. Kritik kam dafür aus dem Weißen Haus und von Republikanern.

Auf die Szene angesprochen sagte Pelosi wenig später, es sei angesichts der Alternativen das Höflichste gewesen, was sie hätte tun können. Sie bezeichnete die Rede als "Manifest der Unwahrheiten". Pelosi ist eine erbitterte Gegnerin von Trump und eine der treibenden Kräfte gegen den US-Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren, das am Mittwoch aller Voraussicht nach mit einem Freispruch durch die republikanische Mehrheit im Senat enden wird.