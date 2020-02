Jetzt soll also passieren, was die Europäer immer fürchteten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagt, die Tore nach Europa seien offen, und schon sammeln sich Tausende Flüchtlinge an den Grenzübergängen nach Griechenland. Ist das der Albtraum Europas, mit dem Erdoğan stets gedroht hatte? Es sieht nicht danach aus. Mit Tränengas drängte die griechische Polizei die bisher überschaubare Zahl von Flüchtlingen zurück. "Illegale Migration" werde er nicht tolerieren, sagte der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis. Die anderen Südosteuropäer sehen es ähnlich. Ein Durchwinken von Anatolien bis nach Mitteleuropa wie 2015 ist unwahrscheinlich.

Mit der Grenzöffnung wird eine der vielen Sackgassen der Außenpolitik Erdoğans deutlich. Er bricht offen den Pakt mit Europa, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin seinerseits den Syrien-Pakt mit ihm gebrochen hat. Es ist schwer vorstellbar, wie Erdoğan in der Krise um Idlib in Syrien aus den vielen Widersprüchen herauskommen will, in die er sich selbst verstrickt hat.

Widerspruch 1: Erdoğan fordert Flüchtlinge auf, nach Europa zu gehen, obwohl er genau weiß, dass er damit Migrantinnen und Migranten aus aller Welt in die Türkei lockt. Wenn die Weiterreise nicht so klappt wie 2015, und dafür spricht derzeit vieles, dann wird die Türkei ein großes Problem bekommen. Schon jetzt warten Millionen verzweifelte Syrer hinter der türkischen Mauer bei Idlib auf Einreise zu Verwandten und Freunden in der Türkei. Sie wären zunächst einmal das Problem der Türkei, wenn Erdogan die Mauer öffnen würde.



Die toten türkischen Soldaten sind Opfer von Erdoğans Pakt mit Putin

Widerspruch 2: Die mindestens 33 bei Idlib getöteten türkischen Soldaten sind die Opfer von Erdoğans Pakt mit Putin. Was hier zusammenbricht, ist das System von Astana. In der kasachischen Hauptstadt hatten Putin und Erdoğan eine Parallelplauderei zum UN-Friedensprozess von Genf aufgezogen. Nach der Attacke auf die türkischen Posten in der Türkei hat Erdoğan eine Offensive gegen die syrische Regierungsmiliz begonnen, ohne das eigene Ultimatum abzuwarten. Doch wären die 33 Türken ohne Putins Komplizenschaft nicht gestorben. Erdoğans eigentlicher Gegner ist Russland. Das Land, das dem Nato-Mitglied nicht nur Erdgas, Atomkraft, sondern auch Luftabwehrwaffen liefert.

Widerspruch 3: Die Türkei beantragt zum fünften Mal den Konsultationsmechanismus der Nato nach Artikel 4 und fordert Solidarität und konkrete Militärhilfe von den Verbündeten. Vor allem eine Flugverbotszone über Idlib. Die wäre zwar wünschenswert schon seit dem Kriegsausbruch 2011, ist aber heute ausgeschlossen – durch türkische Mitschuld. Erdoğan hat mit dem Astana-Prozess Putins Dominanz in Syrien legitimiert. Die Vetomacht Russland würde die Zone im UN-Sicherheitsrat ablehnen.

Überdies hat Erdoğan von Putin russische Luftabwehrraketen des Typs S-400 gekauft, deren Radarsysteme den türkischen Luftraum überwachen können. Dafür assistieren russische Spezialisten den türkischen Soldaten. Die Nato kann ihre Flugzeuge nicht in einen Luftraum schicken, in dem die Russen die Sicherheit indirekt mitkontrollieren. Die Türkei hat die Hilfe der Nato durch den Kauf von S-400-Raketen selbst ausgeschlossen.



Erdoğan muss sich endlich entscheiden

Die humanitäre Katastrophe von Idlib ist eine Krise für die Türkei, für Europa und die Welt. Aber die Folgen ihres desaströsen Engagements in Syrien bekommt nun erst einmal die Türkei zu spüren. Und die ist sich nicht einig. Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu fragt spitz im Parlament, wieso die türkische Regierung eigentlich die syrische Regierung auffordere, sich von ihrem eigenen Territorium zurückzuziehen.

Es gibt nur einen Weg für Erdoğan aus der Klemme. Er muss sich endlich entscheiden, an welcher Seite er in der Syrien-Krise stehen will. Auf der Seite Russlands, dessen Truppen in Syrien mit der Bombardierung von Krankenhäusern, Schulen und Flüchtlingen gut dokumentierte Kriegsverbrechen begehen und dessen Politik der Türkei und Europa viele Millionen Flüchtlinge beschert hat? Oder auf der Seite Europas, das zwar in vielerlei Hinsicht hilflos agiert, aber der Türkei wenigstens nicht schadet? In dieser Weltkrise müssten Europa und die Türkei eng zusammenarbeiten – und der Schlüssel dafür liegt in Erdoğans Hand.