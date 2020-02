US-Präsident Donald Trump will doch einen neuen Botschafter für Deutschland ernennen. Der derzeitige US-Vertreter Richard Grenell war zuvor zum Geheimdienstkoordinator ernannt worden. "Ich werde einen Botschafter in Deutschland ernennen", sagte Trump zu Reportern im Weißen Haus, bevor er zu einer Reise nach Indien aufbrach.

Ein ranghohes Regierungsmitglied hatte der Nachrichtenagentur Reuters noch vor wenigen Tagen gesagt, dass Grenell den Botschafter-Posten behalten werde. In seiner neuen Position, zu der er von Trump ernannt wurde, wird er die Arbeit der 17 verschiedenen US-Geheimdienste koordinieren.

Offen ist, wie lang Grenell seine neue Aufgabe ausführen soll. Trump sagte, er habe fünf Kandidaten in der Auswahl, die den Posten dauerhaft übernehmen könnten. "An einem bestimmten Punkt, in nicht allzu ferner Zukunft, werden wir verkünden, wer die sind", sagte Trump.

Grenell ist seit dem Frühjahr 2018 US-Botschafter in Deutschland. Immer wieder hatte er sich in die deutsche Politik eingemischt. Unter anderem hatte er der Bundesregierung mit einer Einschränkung der Geheimdienstzusammenarbeit von den USA mit Deutschland gedroht, sollte der chinesischen Hersteller Huawei nicht vom Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes ausgeschlossen werden. Auch drohte er in einem Schreiben an deutsche Unternehmen mit einem "erheblichen Sanktionsrisiko" für diejenigen, die am Bau der russischen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt sind.