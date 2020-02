Wenn es um die Besetzung wichtiger Regierungsämter geht, gibt es anscheinend nur noch eine Qualifikation, auf die US-Präsident Donald Trump Wert legt: absolute Loyalität. Anders ist die Personalie Richard Grenell nicht zu erklären. Der illustre Botschafter in Berlin soll nun Koordinator der amerikanischen Geheimdienste werden. Seine Erfahrung in allen Belangen, die für diese außerordentlich anspruchsvolle und verantwortliche Position gebraucht würden: gegen null. Und "highly respected", wie Trump twittert, ist dieser Mann nun auch nicht überall: Es gehört schon einiges dazu, wenn ein vermeintlicher Diplomat einer verbündeten Nation es schafft, in Deutschland die Forderung zu provozieren, er möge aus dem Land geworfen werden.

Grenell spricht, höflich gesagt, Trumps Sprache: drohen, schimpfen, irritieren, das kann er. Der Botschafter mag grundsätzlich auch nachvollziehbare Positionen vertreten, etwa wenn er die Deutschen auffordert, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Wenn er die Regierung für ihren Umgang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 oder ihre Iranpolitik kritisiert. Wenn er vor der Beteiligung von Huawei am 5G-Netzausbau warnt.



Doch Grenell ist kein umsichtiger Vermittler, der die Ziele der US-Regierung hierzulande hilfreich erklären und voranbringen würde. Was er öffentlich sagt oder twittert, polarisiert ein ums andere Mal und ist vor allem geeignet, seinem Präsidenten das Gefühl zu geben: Das ist mein Mann. Die Liste seiner Spitznamen ist lang, sie reicht von "kleiner Trump" bis "Schoßhund".

Dass Grenell nun weiter Karriere unter Trump macht, ist deshalb leider keine allzu große Überraschung. Gehandelt wurde er auch schon als Nachfolger des geschassten Nationalen Sicherheitsberaters John Bolton, dessen Sprecher er einst war. Auf das Amt des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen, das Bolton damals bekleidete, hatte er sich wohl selbst zwischenzeitlich Hoffnungen gemacht. Nun soll Grenell die 17 Nachrichtendienste der USA koordinieren. Selbst republikanische Senatoren sollen den Präsidenten dazu gedrängt haben, auf dieser Position einen echten Profi einzusetzen. Vergeblich.

Eine Art Nebenjob?

Das Amt des Nationalen Geheimdienstdirektors galt in Washington lange als zu wichtig, um es rein politisch oder gar ideologisch zu besetzen. Oft wurde nach Kandidaten gesucht, deren Qualifikation derart außer Frage stand, dass sie von beiden Parteien getragen wurden. Auch der Anspruch an die Ausführung der Aufgabe war immer der einer angemessenen Neutralität. Ja, andere Präsidenten zuvor haben loyale Vertraute an eine solche Schlüsselstelle gesetzt – aber eben nicht mutwillig auf Kompetenz verzichtet. Sie wussten, wie wichtig gute Analysen und saubere Informationen sind.

Trump hingegen hat seine Verachtung gegenüber der Geheimdienst-Gemeinschaft nie versteckt: Immer wieder zog er ihre Erkenntnisse in Zweifel, etwa über die russischen Manipulationsversuche zu seinen Gunsten bei der Wahl 2016, und nährte Verschwörungstheorien von einem "tiefen Staat", der ihn hasse und nur seinen Sturz betreiben wolle. Dieser Verdacht gilt gleichsam für sämtliche Regierungsmitarbeiter, die ihm nicht bedingungslos ergeben sind. Für Trump ist es also folgerichtig, jetzt einmal mehr einen unkritischen Loyalisten an die Spitze zu setzen, der allein seinen eigenen Interessen dient – wer dabei an Justizminister William Barr denkt: ja, genau. Es wäre allerdings auch schwer geworden, jemanden zu finden, der die nötige Geheimdiensterfahrung mitbringt und trotzdem nur sagt, was dieser Präsident hören will.

Grenell muss in Trumps Wahrnehmung ein wahrer Tausendsassa sein. Er bleibt weiterhin Botschafter, zusätzlich ist er ja bereits als Sondergesandter für Serbien und Kosovo im Einsatz (durchaus mit Erfolgen). Die Geheimdienste koordinieren oder die USA in Deutschland vertreten, zumindest eines von beidem begreift der Präsident aber offenbar als eine Art Nebenjob. Zudem kommt Grenell auch nur geschäftsführend auf den neuen Posten, wie schon sein Vorgänger Joseph Maguire. Einer dauerhaften Einsetzung als Geheimdienstdirektor müsste der Senat zustimmen, andernfalls ist das Amt nur bis zum Ablauf einer Frist vergeben.



Fraglich ist, ob Trump diesen Versuch überhaupt unternehmen wird (Grenell will jedenfalls nur einige Monate in Washington bleiben, heißt es) oder ob der Präsident einfach weitermacht mit der Rotation von Übergangslösungen an der parlamentarischen Kontrolle vorbei – wie schon bei vielen Toppositionen. Die Personalie Grenell ist für sich genommen schon problematisch genug, aber dahinter steckt System. Der Schaden ist noch gar nicht abzusehen.