Deutschland hat die Entwicklungszusammenarbeit mit Myanmar ausgesetzt. Grund ist der Umgang mit der Rohingya-Minderheit. "Myanmar steht in der Verpflichtung, eine Rückkehr der insgesamt eine Million Flüchtlinge in Sicherheit zu garantieren und die noch im Land lebenden Rohingya zu schützen", sagte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) während einer Reise durch Bangladesch. Bis dies geschehe, werde die Zusammenarbeit vorübergehend gestoppt.

2017 waren rund 750.000 Menschen der muslimischen Rohingya-Minderheit nach koordinierten Attacken des Militärs aus dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar vertrieben worden. Insgesamt eine Million Rohingya ist inzwischen ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Ermittler der Vereinten Nationen sprechen von einem "anhaltenden Völkermord". Soldaten haben demnach Tausende Menschen ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt, Dörfer zerstört und Menschen in ihren Häusern verbrannt.

In den Flüchtlingslagern leben die Rohingya nach Ministeriumsangaben unter katastrophalen Bedingungen. Müller sagte nach einem Besuch des größten Rohingya-Flüchtlingslagers in Kutupalong, das Schicksal der Rohingya "hat mich tief bewegt". Diese "ethnische Säuberung und die Verbrechen an den Menschen sind nicht hinnehmbar."

Deutschland wird Müller zufolge seine Finanzhilfe ändern. Geld sollen jetzt die Flüchtlingslager und Gemeinden in Bangladesch erhalten, die Flüchtlinge aufnehmen. 15 Millionen Euro sollen demnach in Projekte zur Schulbildung und für Abwasserlösungen fließen. Müller sprach sich auch dafür aus, mehr Druck auf Myanmar auszuüben, damit die Regierung Sofortmaßnahmen zum Schutz der Rohingya ergreift. Europa sollte zudem weitere Sanktionen prüfen, etwa bei der Visa-Vergabe oder im Handel, erklärte der Minister.

Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) in Den Haag läuft derzeit ein Verfahren gegen Myanmar. Der IGH soll klären, ob Myanmars Streitkräfte mit ihrem Vorgehen gegen die muslimische Minderheit gegen die Völkermordkonvention von 1948 verstoßen haben. Vor Gericht erscheinen musste auch die Regierungschefin Aung San Suu Kyi, die den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Dort verteidigte sie das Vorgehen ihres Landes gegen die Rohingya. Im Januar wies der IGH Myanmar an, eine Reihe von Dringlichkeitsmaßnahmen zum Schutz der Rohingya zu ergreifen.