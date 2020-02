In der Affäre um eine mögliche russische Einflussnahme auf den US-Wahlkampf 2016 hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von sieben bis neun Jahren für einen früheren Vertrauten von US-Präsident Donald Trump gefordert. Beim Verhalten des ehemaligen Politikberaters Roger Stone habe es sich nicht um "eine einmalige Fehleinschätzung" gehandelt, hieß es in dem Antrag, der jetzt eingereicht wurde. Gegen Stone wurde in sieben Fällen Anklage wegen Falschaussage gegenüber dem Kongress, Zeugenbeeinflussung und Behinderung von Untersuchungen im Repräsentantenhaus erhoben.

Der 67-Jährige war bereits im November von einer Jury schuldig befunden worden, die Kongressuntersuchung zur Affäre um die verdeckten russischen Eingriffe zugunsten Trumps in den US-Wahlkampf 2016 behindert zu haben. Sein Strafmaß will das Gericht nun am Donnerstag kommender Woche verkünden. Stone hat ein Fehlverhalten bestritten und von politisch motivierten Vorwürfen gesprochen.



Stone war vor einem Jahr auf Betreiben des Sonderermittlers Robert Mueller in seinem Haus in Florida festgenommen worden, kam gegen Zahlung einer 250.000-Dollar-Kaution aber wieder frei. Er wird verdächtigt, als Verbindungsmann zwischen der Trump-Kampagne und der Enthüllungsplattform Wikileaks fungiert zu haben. Wikileaks hatte während des Wahlkampfs zehntausende interne E-Mails mit teils brisantem Inhalt aus dem Lager von Trumps Rivalin Hillary Clinton veröffentlicht. Die E-Mails waren nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste von russischen Hackern gestohlen worden. Stone ist der sechste Vertraute oder Berater Trumps, der im Rahmen der Mueller-Untersuchungen wegen Fehlverhaltens für schuldig befunden wurde.

Die Staatsanwaltschaft wirft Stone vor, den Kongress über Gespräche belogen zu haben, die er über Wikileaks geführt habe. Einen Zeugen soll er zudem zu Falschangaben in der Angelegenheit angestiftet haben. Die geforderte Haftstrafe von zwischen 87 und 108 Monaten Haft solle auch andere abschrecken, die ebenfalls Falschaussagen, eine Behinderung von Kongressuntersuchungen oder Zeugenbeeinflussung in Erwägung zögen, sagten die Staatsanwälte.