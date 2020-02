Das US-Justizministerium will das von seinen Staatsanwälten gegen den früheren Trump-Vertrauten Roger Stone empfohlene Strafmaß senken, nachdem US-Präsident Donald Trump dieses kritisiert hatte. Die dem Ministerium unterstehenden Anklagevertreter hatten in dem Prozess um Stones Verhalten in der Russland-Affäre sieben bis neun Jahre Gefängnis empfohlen. Das Justizministerium betonte nun, seine Entscheidung, eine niedrigere Haftstrafe anzustreben, sei bereits am Montagabend getroffen worden und damit Stunden vor einem Teet von Präsident Donald Trump, in welchem dieser die Empfehlung der Staatsanwälte als schrecklichen und unfairen Irrtum der Justiz bezeichnete. Staatsanwälte hätten nicht mit dem Weißen Haus darüber gesprochen.

Der vom Justizministerium angekündigte Schritt ist ungewöhnlich. Es soll unabhängig vom Weißen Haus strafrechtliche Ermittlungen betreiben und Anklagen erheben. Justizminister William Barr hat sich als treuer Verbündeter Trumps erwiesen und den Präsidenten selbst da vom Vorwurf der Behinderung der Justiz freigesprochen, als Sonderermittler Robert Mueller dies ausdrücklich nahegelegt hatte. Barr erklärte, die Russlandermittlungen der Bundespolizei FBI zum Verdacht russischer Einflussnahmen auf den US-Wahlkampf 2016 seien auf ein "falsches Narrativ" gestützt worden.

Gegen Stone wurde in sieben Fällen Anklage erhoben wegen Falschaussage gegenüber dem Kongress, Zeugenbeeinflussung und Behinderung von Untersuchungen im Repräsentantenhaus zur Frage, ob Trumps Wahlkampfteam sich zum Zweck der Einflussnahme auf die US-Wahl 2016 gezielt mit Russland absprach.

Staatsanwälte sollen gekündigt haben

Im November wurde Stone für schuldig befunden, kommende Woche soll das Urteil fallen. Stone hat jegliches Fehlverhalten zurückgewiesen und die Vorwürfe stets als politisch motiviert bezeichnet.

Es hatte zuvor bisweilen Spekulationen gegeben, dass Trump seinen früheren Berater nach einer Verurteilung begnadigen könnte. US-Medien berichteten daraufhin unter Berufung auf Kreise des Justizministeriums, dass sich die Behörde über die Staatsanwaltschaft hinwegsetzen und ein niedrigeres Strafmaß empfehlen wollte. Die New York Times bezeichnete diese Einmischung als "höchst ungewöhnlich".

Die Vorwürfe gegen Stone stehen in Verbindung mit einem Hackerangriff auf E-Mail-Konten der Demokraten während des Wahlkampfes 2016, für den US-Geheimdienste Russland verantwortlich machten. Dabei waren E-Mails aus dem Umfeld der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gestohlen worden, die später von Wikileaks veröffentlicht wurden. Mueller warf Stone vor, vor dem US-Kongress falsche Angaben dazu gemacht zu haben, was er darüber wusste und mit wem er darüber wie kommuniziert hatte. Außerdem soll er einen anderen Zeugen bedrängt haben, falsche Angaben in der Sache zu machen.



Mueller-Report - "Niemand steht über dem Gesetz" Sonderermittler Robert Mueller sagt vor dem US-Kongress aus. Entlastend für Donald Trump war sein Ermittlungsbericht zur Russland-Affäre keineswegs. Was darin steht, sehen Sie hier im Video.

Wie CNN berichtet, soll Aaron S.J. Zelinsky, einer der Top-Staatsanwälte aus dem Mueller-Team, kurz nach der Mitteilung des Justizministeriums zurückgetreten sein. Zelinsky, der zuletzt in Baltimore tätig war, spielte eine Schlüsselrolle bei den Zeugenbefragungen im Stone-Prozess. Auf Twitter kursierten außerdem Mitteilungen, wonach auch andere Staatsanwälte gekündigt hätten.