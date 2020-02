Die Operation EUNAVFOR MED Sophia der Europäischen Union endet in diesem März. Diese Operation – erst viel gepriesen, dann viel verspottet – zeigt sinnbildhaft, wie vergiftet die Debatte um die Rettung von Leben im Mittelmeer in den vergangenen Jahren geworden ist. Die Operation offenbart aber noch einen größeren Missstand: das Versäumnis der EU-Mitgliedsstaaten, eine Einigung darüber zu erzielen, wie Migrationspolitik auf vernünftige und rationale Weise gestaltet werden kann.

Vergangene Woche haben die EU-Außenminister beschlossen, die Operation Sophia einzustellen und gemeinsam eine neue, ganz andere Operation zu starten. Bei dieser Operation geht es ausdrücklich darum, "einen Pull-Faktor zu vermeiden", der Migranten erst zur Überfahrt aus Libyen ermutigen könnte. Diese neue Operation soll vermutlich im Osten Libyens zum Einsatz kommen, an einem Abschnitt der libyschen Küste (Cyrenaika), von wo aus seit mindestens 2017 keine Migranten und Flüchtlinge mehr die Überfahrt nach Europa angetreten haben.



Matteo Villa ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Italian Institute for International Political Studies (ISPI). Er arbeitet im Migrationsprogramm des ISPI, wo er sich hauptsächlich mit internationalen Migrationsbewegungen und der europäischen Migrationspolitik befasst. Er hat die G20, das italienische Parlament, das britische Unterhaus und die Stadt Mailand beraten.

Wie viel Angst die Staats- und Regierungschefs der EU vor einer Zunahme der Migrationsbewegungen haben, zeigt sich auch in ihrer Ankündigung, die Operation sofort auszusetzen, sobald es Anzeichen dafür gibt, dass sie als "Pull-Faktor" wirkt. Wie die Staatschefs nachweisen wollen, dass diese Operation tatsächlich mehr Menschen dazu ermutigt, auf Boote Richtung Italien zu steigen, erklärten sie nicht. So ein Ansatz schwächt die neue Operation und wird sie anfällig machen für die politischen Launen einzelner Mitgliedsstaaten. Aber wie konnte es so weit kommen?



Zwischen Mai 2015, als sie gestartet wurde, und Juli 2018, als sie ihren letzten Einsatz im zentralen Mittelmeerraum hatte, rettete die Operation EUNAVFOR MED rund 43.000 Menschen. Die Operation wurde Sophia genannt, nachdem eine gerettete Frau im August 2015 ein Mädchen an Bord eines zur Operation entsandten, deutschen Schiffs zur Welt gebracht hatte. Das kleine Mädchen war das erste Kind, das jemals an Bord eines deutschen Militärschiffs geboren wurde.



Die EU-Operation mit Sitz in Italien wurde nicht mit dem speziellen Auftrag gestartet, Migranten auf See zu retten, sondern Schmuggel und Menschenhandel zu bekämpfen. Das internationale Recht schreibt jedoch vor, dass Menschen, deren Boote in Seenot geraten sind, immer gerettet und an einen sicheren Ort gebracht werden müssen. Darunter fallen in jedem Fall jene Menschen, die auf klapprigen Booten, oft ohne funktionierenden Motor, im offenen Meer treiben. Die Operation Sophia hat eben diese Menschen mehr als drei Jahre lang gerettet. Sophia sorgte auch dafür, dass die von Migranten benutzten Boote von den Schmugglern nicht erneut verwendet werden konnten: Im Laufe der Jahre wurden mehr als 550 Boote zerstört.



Kampagne gegen private Seenotretter

Doch die Operation Sophia geriet zunehmend in die Kritik. In Italien wurde bemängelt, dass eine EU-weite Operation die Menschen systematisch nur in einem einzigen Mitgliedsstaat von Bord bringen würde, da sie vorsieht, im nächstgelegenen Hafen eines ausreichend großen EU-Landes anzudocken. Was zunächst wie ein nachvollziehbarer Einwand wirkte, wurde zu einer Verschwörungstheorie aufgebauscht, der zufolge der damalige italienische Premierminister Matteo Renzi eine Art Tauschhandel eingegangen sein soll: Er habe die Migranten in Italien nur aussteigen lassen, um im Gegenzug von der Europäischen Kommission die Gewähr zu erhalten, mehr Schulden machen zu können.

Auch wurde die Operation Sophia seit Ende 2016 in die Kampagne gegen private Seenotretter verwickelt. Private Seenotretter wurden beschuldigt, ein Pull-Faktor für Migranten aus Libyen zu sein. Je näher und häufiger Rettungsschiffe an der libyschen Küste eingesetzt würden, so die Argumentation, desto mehr Menschen würden versuchen, von Libyen nach Europa zu gelangen.



Diese Behauptung erschien so logisch, dass nur wenige sie infrage stellten oder Belege dafür erwarteten. Auffällig ist, dass die ersten Anschuldigungen bezüglich eines vermeintlichen Pull-Faktors aus einem vertraulichen Bericht der EU-Grenzbehörde Frontex stammen. Dabei beschäftigte Frontex zum Zeitpunkt dieses Berichts eine eigene Marineoperation und tut das noch immer.