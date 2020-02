Zwei Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten sind am Freitag mehr als Zehntausend Menschen in der Slowakei in Gedenken an das Paar auf die Straßen gegangen. Allein in der Hauptstadt Bratislava kamen rund 8.000 Menschen zur Gedenkkundgebung "Für eine anständige Slowakei". Der Jahrestag der Ermordung des Journalisten wurde vom Wahlkampf in dem osteuropäischen Land überlagert, die Wahl findet in einer Woche statt.

Kuciaks Vater Jozef sagte während der Kundgebung der Nachrichtenagentur AFP, die Wahl sei "entscheidend". Es sei "sehr wichtig, welche Menschen an die Macht kommen". Präsidentin Zuzana Caputova hatte zuvor zwei Rosen vor dem Haus von Kuciak niedergelegt. Im Onlinedienst Facebook schrieb sie: "Was Jan Kuciak nicht beendet hat, werden andere tun."

Ein Auftragsmörder hatte den 27-jährigen Kuciak und dessen Verlobte Martina Kusnirova am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im Westen der Slowakei erschossen. Der Ex-Soldat legte Anfang Januar überraschend ein Geständnis ab und wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen den mutmaßlichen Auftraggeber steht noch aus. Es handelt sich um einen einflussreichen Geschäftsmann, über dessen dubiose Praktiken Kuciak geschrieben hatte. Kuciak hatte zu Verbindungen zwischen der italienischen Mafia und slowakischen Politikern recherchiert.



Der Kampf gegen Korruption als Wahlkampfthema

Der Mord an Kuciak und die posthume Veröffentlichung eines Artikels lösten Massendemonstrationen gegen die slowakische Regierung aus und führten schließlich zum Rücktritt des damaligen Ministerpräsidenten Robert Fico. Er spielt in der slowakischen Politik und seiner Partei, der sozialdemokratischen Smer-SD, aber weiterhin eine wichtige Rolle.

Bei der Parlamentswahl sehen jüngste Umfragen Ficos Regierungspartei jedoch schwächeln. Die Koalitionspartner der Smer-SD könnten sogar gänzlich aus dem Parlament gewählt werden. Zulauf hingegen hat demnach die rechtsextreme Partei Unsere Slowakei LSNS. Eine Regierung könnten am Ende eine Reihe von oppositionellen Mitte-rechts-, liberalen und progressiven Parteien bilden, die alle mit dem Kampf gegen Korruption um Wählerstimmen buhlen.