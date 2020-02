Durch die Altstadtgassen weht Kaffeehausduft. Ein Straßenverkäufer setzt Bryndzové halušky dagegen, Schafskäsenocken mit Speck, eine slowakische Spezialität. "Welcome to the heart of Europe", steht auf einer Souvenirtasse mit aufgemaltem Herzen. Von Bratislava bis Wien sind es 55 Kilometer Luftlinie. Die Donau verbindet beide Städte. Willkommen also in Mitteleuropa. Und doch bleibt die Slowakei für viele Menschen im EU-Westen: Osten. Teil einer Region, in der autoritäre Nationalisten und Populisten regieren. Viktor Orbán in Budapest, Andrej Babiš in Prag und die PiS von Jarosław Kaczyński in Warschau. Doch so einfach ist es nicht.



"Im Vergleich zu Tschechien, Ungarn und Polen sind wir auf einem guten Weg", sagt Grigorij Mesežnikov, der das Institut für Öffentliche Angelegenheiten in Bratislava leitet. Demnach strebt die Slowakei, wo die Menschen längst mit Euro bezahlen statt mit Kronen, Forint oder Złoty, weg von der illiberalen Ideologie eines Orbán, hin zu einer weltoffenen Demokratie mit einem gefestigten Rechtsstaat. Dafür steht nicht zuletzt die junge Präsidentin Zuzana Čaputová. Mesežnikov kennt sie persönlich, allerdings aus einer Zeit, als die Bürgerrechtlerin und Umweltaktivistin noch weithin unbekannt war. Das war vor dem 21. Februar 2018. Vor dem Mord an dem Journalisten Ján Kuciak.

Mit seinen Recherchen in politiknahen Netzwerken der organisierten Kriminalität hatte sich der Reporter mächtige Feinde gemacht. In den Wochen nach dem Mord strömten deshalb in der Slowakei Hunderttausende auf die Straßen, um gegen Korruption, Oligarchie und Mafiamethoden in Politik und Wirtschaft zu demonstrieren. Čaputová marschierte vorneweg und wurde im Jahr darauf zur Präsidentin gewählt. Der langjährige Premier Robert Fico dagegen musste gehen. Eine Interimsregierung übernahm die Geschäfte, während Ermittler und Medien den Mord an Kuciak aufzuklären begannen.

Sichtbar wurde eine Schattenwelt, über die Mesežnikov noch immer den Kopf mit der silbergrauen Löwenmähne schüttelt. Mit seinen bald 62 Jahren hat der Politikwissenschaftler viel Zeitgeschichte aufgesaugt, aber "was bei den Kuciak-Ermittlungen ans Licht gekommen ist, das habe ich für unmöglich gehalten". Demnach entpuppte sich der Immobilienunternehmer Marián Kočner als "Pate eines mafiosen Makroimperiums". Der Multimillionär habe "mächtige Leute in Politik, Justiz, Geheimdiensten und Polizei wie Marionetten gelenkt". So entstand ein Staat im Staate.

Wie tief geht der Wandel wirklich?

Seit Januar steht Kočner vor Gericht, weil er den Mord an Kuciak in Auftrag gegeben haben soll, aus dem am Ende ein Doppelmord wurde, weil der Killer kurzerhand auch die Verlobte des Journalisten erschoss, beide wurden nur 27 Jahre alt. Der Todesschütze hat gestanden. Drei Komplizen sind ebenfalls angeklagt. "Die Ermittler und die Medien haben herausragende Arbeit geleistet", urteilt Mesežnikov. So gelang es der liberalen Zeitung Denník N, die Chatprotokolle Tausender Nachrichten zu sichten und zu veröffentlichen, die Kočner über den Messenger Threema an seine "Untergebenen" sandte.

Keine Frage: Der Mord an Kuciak hat in der Slowakei eine gesellschaftliche Selbstreinigung in Gang gesetzt, wie sie auch in älteren Demokratien selten ist. Aber wie tief geht der Wandel in der jungen Republik mit ihren 5,4 Millionen Einwohnern wirklich? Eine Antwort soll die Parlamentswahl an diesem Samstag geben. Und die dürfte auf den ersten Blick eindeutig ausfallen. "Bis zu 90 von 150 Sitzen werden an Parteien gehen, die der bürgerlichen Mitte zuzuordnen sind", prophezeit Mesežnikov.

Das Spektrum reicht von Čaputovás linksliberal-grüner PS bis zur Ein-Mann-Partei des konservativen Verlegers Igor Matovič, von dem allerdings niemand so genau sagen kann, ob er nicht doch eher ein Populist ist. "Gewöhnliche Leute und unabhängige Persönlichkeiten" (OL'aNO) hat er seine Bewegung getauft. Problematisch für die Mobilisierung des liberalen Lagers ist zudem, dass Čaputová selbst im Wahlkampf keine aktive Rolle spielt. Als Staatsoberhaupt lässt die 46-Jährige ihre Mitgliedschaft in der PS ruhen.

Das größere Problem ist allerdings die Zersplitterung der Mitte. Zwischen PS und OL'aNO passen vier weitere gemäßigte Parteien, die gute Chancen haben, die Fünfprozenthürde zu nehmen. Deshalb bleibe die Lage in der Slowakei "auf absehbare Zeit zerbrechlich", sagt Mesežnikov. Ein Blick auf die Umfragen bestätigt das. Fast ein Dutzend Parteien dürfte bei der Wahl in die Národná rada einziehen, den Nationalrat in Bratislava. Eine Fünfer- oder Sechserkoalition unter Führung von Matovič gilt als wahrscheinlich.