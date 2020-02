Die oppositionelle Mitte-rechts-Partei Gewöhnliche Leute und unabhängige Personen (OĽaNO) hat laut Prognosen die Parlamentswahl in der Slowakei gewonnen. Der vom Fernsehsender Markiza am Samstagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen zufolge, kam sie auf 25,8 Prozent der Stimmen. Eine Befragung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTVS sieht die Partei bei 25,3 Prozent. Mit dem Endergebnis wird am Sonntag gerechnet.

OĽaNO errang den Wahlsieg offenbar mit ihrer klaren Anti-Korruptions-Strategie. Sie wird vom früheren Medienunternehmer Igor Matovič geführt und positionierte sich im Wahlkampf als Gegenstück zu den etablierten Parteien.

Die Sozialdemokraten (Smer) von Ministerpräsident Peter Pellegrini müssen wohl schwere Verluste hinnehmen und landen je nach Wählerbefragung bei 14,9 oder 13,9 Prozent (2016: 28,3 Prozent). Seine bisherigen Koalitionspartner, die Slowakische Nationalpartei (SNS) und die Partei der ungarischen Minderheit Most-Hid, verfehlen aller Voraussicht nach die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in den Nationalrat.



Es ist die erste Parlamentswahl seit dem Mord an dem Journalisten Ján Kuciak und dessen Verlobter Martina Kušnírová vor zwei Jahren, der zu Demonstrationen gegen Korruption geführt hatte. Die Slowakei war bis 1993 Teil der Tschechoslowakei, ist seit 2004 EU- und Nato-Mitglied und trat Anfang 2009 der Eurozone bei. Sie hat rund 5,4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.