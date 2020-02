Syriens Präsident Baschar al-Assad will trotz türkischer Forderungen nach einem Waffenstillstand die Offensive auf die letzte große Rebellenhochburg Idlib fortsetzen. "Dies ist der Auftakt zu ihrer endgültigen Niederlage", sagte Assad in einer Ansprache, die vom im staatlichen Fernsehen übertragen wurde. Seine Armee werde ganz Syrien von "Terror" und "Feinden" befreien; der Kampf werde "ungeachtet der leeren Worthülsen aus dem Norden" weitergehen. Damit spielte Assad offenbar auf türkische Drohungen mit Vergeltungsangriffen an.

Die syrische Armeeführung verkündete weitere Geländegewinne. Sie nahm nach eigenen Angaben Dutzende Orte westlich der Großstadt Aleppo ein und kontrolliert nun wieder den größten Teil der an Idlib angrenzenden Provinz Aleppo. Rettungshelfer meldeten, bei Luftangriffen seien zwei Kliniken getroffen worden und nun außer Betrieb. Ein Sprecher der Rettungsorganisation Weißhelme machte für die Bombardierungen Syriens Verbündeten Russland verantwortlich. Informationen aus Syrien sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.



Unterdessen wird die Not in der Region Idlib durch die Regierungsoffensive immer größer. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mittlerweile 900.000 Menschen auf der Flucht, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Allein in den vergangenen vier Tagen seien 40.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen.



1/13 In Ariha werden verwundete Kinder behandelt, die bei einem Luftangriff verletzt wurden. Die Gewalt in Idlib trifft vor allem Kinder. © Anas Alkharboutli/​dpa 2/13 Ariha vor einigen Tagen: Ein Mann durchsucht nach Luftangriffen die Trümmer der zerstörten Gebäude. Seit Dezember bombardiert die russische Luftwaffe in immer höherer Frequenz auch die zivile Infrastruktur in Idlib. © Ghaith Alsayed/​AP/​dpa 3/13 In Ariha wurde das Al-Shami-Krankenhaus bombardiert. Mitglieder der Weißhelme, des syrischen Zivilschutzes, suchen unter den Trümmern nach Überlebenden. © Anas Alkharboutli/​dpa 4/13 Hunderttausende Menschen fliehen vor der Militäroffensive des syrischen Regimes. Es ist die größte Vertreibungswelle in Syrien seit Kriegsbeginn. Die Truppen des Machthabers Baschar al-Assad drängen die Menschen weiter in den Norden, an die türkische Grenze. So wie dieses Mädchen, das mit ihrer Familie aus Hazano flieht. © Aaref Watad/​AFP/​Getty Images 5/13 Die Städte und Dörfer leeren sich. Die Menschen beladen Autos und Lastwagen mit dem Nötigsten. Brennholz und Decken sind wichtig, denn in diesen Tagen herrschen in Nordsyrien Minusgrade. © Aaref Watad/​AFP/​Getty Images 6/13 Viele Menschen sind vorher schon aus anderen Regionen Syriens vertrieben worden, bevor sie nach Idlib kamen. Vor allem die Kinder leiden unter der anhaltenden Unsicherheit. © Aaref Watad/​AFP/​Getty Images 7/13 Ein zerstörtes Wohnhaus nach einem Bombenangriff. Wer einen solchen Angriff überlebt, muss oft alles zurücklassen. © Omar Haj Kadour/​AFP/​Getty Images 8/13 Hunderte Menschen sind in den vergangenen Wochen durch die Luftangriffe ums Leben gekommen. Hier sitzt ein Mann vom Zivilschutz neben einer Leiche, die er zuvor aus den Trümmern gezogen hat. © Omar Haj Kadour/​AFP/​Getty Images 9/13 Eine Luftaufnahme der Stadt Ariha nach einem Bombenangriff. Die Straßen sind menschenleer. © Omar Haj Kadour/​AFP/​Getty Images 10/13 Diese Familie ist auf dem Weg nach Norden. Viele Menschen hoffen, dass es dort noch sicher ist, doch die türkische Grenze ist geschlossen, von dort kommen sie nicht mehr weiter. © Aaref Watad/​AFP/​Getty Images 11/13 Ein junger Mann hält ein totes Kind im Arm. Es wurde mit sechs anderen Familienmitgliedern bei einem Luftangriff in der Stadt Sarmin getötet. © Omar Haj Kadour/​AFP/​Getty Images 12/13 Er zeigt auf seinem Handy ein Bild seines Neffen, der bei dem Luftangriff ums Leben kam. © Omar Haj Kadour/​AFP/​Getty Images 13/13 Der abgedeckte Leichnam eines Kindes. Es starb zusammen mit neun weiteren Menschen bei einen Bombenangriff in der Stadt Urum al-Kubra. Die Toten werden für die Beerdigung in einem Massengrab vorbereitet. © Aaref Watad/​AFP/​Getty Images

UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock sagte, die Krise im Nordwesten Syriens habe ein "entsetzliches neues Niveau" erreicht. Die Menschen seien traumatisiert und gezwungen, bei eisigen Temperaturen draußen zu schlafen, weil die Lager voll seien. Babys und kleine Kinder seien wegen der Kälte gestorben. Die Gewalt treffe wahllos auch Gesundheitseinrichtungen, Schulen, Wohngebiete und Märkte. Regierungsgegner werfen Syrien und Russland vor, gezielt lebenswichtige Infrastruktur anzugreifen, um die Menschen zur Aufgabe zu zwingen.

Gespräche über Feuerpause

Vertreter der türkischen Regierung drangen bei Gesprächen mit russischen Regierungsmitarbeitern in Moskau auf einen Stopp der Kämpfe. Auch US-Präsident Donald Trump forderte die russische Regierung zu mehr Zurückhaltung in Syrien auf: Russland solle seine Unterstützung "für die Gräueltaten des Regimes" beenden, verlangte das Weiße Haus. Doch bislang sind die Verhandlungen über eine Feuerpause erfolglos geblieben. Sie sollen nun am Dienstag fortgesetzt werden.

Die Türkei unterstützt bestimmte Rebellengruppen in Idlib und hat selbst Soldaten in Syrien im Einsatz. Sie warf der syrischen Regierung vor, auf syrischem Gebiet ihr Militär beschossen und mehrere türkische Soldaten getötet zu haben. Deshalb drohte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit Vergeltung.



Assads Truppen hingegen werden von der russischen Luftwaffe und iranischen Milizen unterstützt. Sie hatten ihre Offensive auf die Region Idlib im vergangenen Jahr begonnen und setzen ihre Angriffe trotz einer im Januar vereinbarten Waffenruhe fort. Damaskus und Moskau argumentieren, sie bekämpften Terroristen. Tatsächlich wird das Gebiet von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS) beherrscht, es kämpfen dort aber auch gemäßigtere Regierungsgegner. Doch Syriens Führung bezeichnet generell alle Rebellen als Terroristen.