Über der syrischen Hauptstadt Damaskus sind staatlichen Medien zufolge mehrere israelische Raketen abgefangen worden. Die syrische Luftabwehr habe in der Nacht zum Donnerstag auf einen "israelischen Angriff" westlich der Hauptstadt Damaskus reagiert, meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA.

Mehrere Raketen seien auf syrische Regierungstruppen und iranische Milizen in der Nähe der Hauptstadt abgefeuert worden, unter anderem in Al-Kiswa und auf dem Militärflughafen Mezze, ergänzte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. An einer dieser Stellungen sei ein Brand ausgebrochen. Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP in Damaskus hörten mehrere laute Explosionen.

Der Angriff sei von hinter den Golanhöhen sowie durch den libanesischen Luftraum erfolgt, berichtet der Sender Ikhbariyah TV. Die staatliche Nachrichtenagentur SANA schreibt, dass die Luftverteidigung die meisten Raketen abgeschossen habe, bevor diese ihre Ziele erreichten. Es gab zunächst keine Berichte über Schäden oder Verletzte.

Die israelische Armee hat seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 bereits hunderte Luftangriffe in Syrien gegen die Truppen von Machthaber Baschar al-Assad, iranische Ziele und mit dem Iran verbündete Milizen geführt.

UN-Sicherheitsrat berät über Syrien

Der UN-Sicherheitsrat wird am heutigen Donnerstag über die Lage in Syrien beraten. Auslöser für die Sondersitzung waren die jüngsten Gefechte zwischen der türkischen und der syrischen Armee im Nordwesten Syriens. Dies teilten Diplomaten am Sitz der Vereinten Nationen in New York mit. Die USA, Frankreich und Großbritannien hatten die Dringlichkeitssitzung beantragt.

Acht Hilfsorganisationen forderten einen sofortigen Waffenstillstand im Nordwesten Syriens. Die Verbände - darunter Save the Children, Care und das International Rescue Committee - sprachen von einer "humanitären Katastrophe". Millionen Zivilisten stünden unter Beschuss. Eine friedliche Lösung des Konflikts sei "jetzt dringlicher als je zuvor", erklärten sie.

Syrische Regierungstruppen hatten kürzlich mit russischer Unterstützung eine Offensive gegen die von der Türkei unterstützten islamistischen Milizen in der Region Idlib gestartet. Am Montag gab es heftige Gefechte zwischen der syrischen und der türkischen Armee, mehr als 20 Menschen wurden dabei getötet. Seit Anfang Dezember flohen nach UN-Angaben mehr als eine halbe Million Menschen vor den Kämpfen in der Region.