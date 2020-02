Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und 13 weitere EU-Kolleginnen und -kollegen haben an die Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad appelliert, ihre Offensive in der umkämpften syrischen Provinz Idlib zu beenden. In einem auf t-online.de veröffentlichten Gastbeitrag fordern sie die "unverzügliche Einstellung aller Kampfhandlungen". Zu den Unterzeichnenden gehören neben Maas die Außenministerinnen und Außenminister von Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Portugal, Belgien, Estland, Polen, Litauen, Schweden, Dänemark, Finnland und Irland.

"Wir rufen das syrische Regime und seine Unterstützer auf, diese Offensive zu beenden und den im Herbst 2018 vereinbarten Waffenstillstand wieder einzuhalten", forderten die Ministerinnen und Minister. In Idlib herrsche derzeit eine der gravierendsten humanitären Katastrophen des Syrienkonflikts. Kampfhandlungen müssten unverzüglich eingestellt und Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht nachgekommen werden.

Die EU-Außenministerinnen und -Minister sehen auch Russland in der Verantwortung. Sie fordern die russische Regierung dazu auf, die Verhandlungen mit der Türkei fortzusetzen, um die "furchtbare Lage" in Idlib zu entschärfen und zu einer politischen Lösung beizutragen. Russland dürfe zudem den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in den kommenden Monaten nicht daran hindern, "den Mechanismus für den grenzüberschreitenden Transport dringendst benötigter humanitärer Hilfsgüter nach Nordwestsyrien zu erneuern".

"Wir müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen"

Die Außenministerinnen und -minister sprachen sich dafür aus, gegen die Straflosigkeit der in Syrien verübten Verbrechen vorzugehen und diese vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen. "Wir werden (...) dafür sorgen, dass die in Syrien verübten Verbrechen nicht straflos bleiben." Dazu gehöre auch der Einsatz chemischer Waffen, der einen schweren Verstoß gegen grundlegende Normen des Völkerrechts darstelle. "Wir müssen die Verantwortlichen beim Namen nennen und zur Rechenschaft ziehen. Und wir müssen Klarheit über den Verbleib und das Schicksal der vielen Gefangenen und Vermissten schaffen", heißt es weiter.

"Wir sind uns vollkommen darüber im Klaren, dass es in Idlib radikale Gruppierungen gibt", heißt es in dem Aufruf weiter. Aber die Bekämpfung des Terrorismus könne und dürfe nicht zur Rechtfertigung massiver Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht herhalten.



Die Lage in Idlib war zuletzt eskaliert. Nach UN-Angaben flohen seit Anfang Dezember rund 900.000 Syrerinnen und Syrer vor den heranrückenden Regierungstruppen und der Gewalt; auch in Richtung türkische Grenze. Dominiert wird Idlib von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Syrien und sein Verbündeter Russland argumentieren, sie bekämpften Terrorismus in der Region.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Angriff auf syrische Truppen in der Rebellenprovinz Idlib für Ende Februar angekündigt. Die Soldaten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad würden aus der Nachbarschaft der türkischen Beobachtungsposten in der Region vertrieben, sagte Erdogan am Mittwoch in einer Rede vor Abgeordneten seiner AK-Partei. Die Türkei verhandelt seit Wochen erfolglos mit Russland über ein Ende der Offensive syrischer Truppen gegen die letzte Rebellenhochburg in dem Land.