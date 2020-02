Die Lage der Menschen im Nordwesten von Syrien hat sich laut Angaben der UN weiter verschlechtert. Hunderttausende Flüchtlinge lebten unter schrecklichen Bedingungen, sagte der UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock vor dem Weltsicherheitsrat. Die "sich entwickelnde humanitäre Katastrophe" in der Provinz Idlib, der letzten Rebellenhochburg in Syrien, überlaste die Hilfsmaßnahmen.

Fast 900.000 Menschen seien seit dem 1. Dezember vertrieben worden, als die Regierung dort ihre Offensive begann, darunter mehr als 500.000 Kinder, berichtete Lowcock. "Viele sind zu Fuß oder auf den Pritschen von Lastwagen unterwegs in Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, in Regen und Schnee." Sie gingen in zunehmend überfüllte Gebiete, von denen sie glaubten, dass sie sicherer seien. "Aber in Idlib ist es nirgendwo sicher." Fast 50.000 Menschen lebten unter Bäumen oder im Freien. "Ich erhalte tägliche Berichte über Säuglinge und andere kleine Kinder, die in der Kälte sterben."

Lowcock warnte auch, dass die heranrückenden Frontlinien neue Fluchtbewegungen auslösen würden. Dabei seien alleine in der ersten Hälfte des Februars etwa 100 Zivilisten getötet worden, darunter 35 Kinder.

Das syrische Regime hatte im vergangenen Jahr eine Offensive auf die letzte große Rebellenregion um die Stadt Idlib begonnen. Trotz einer Waffenruhe setzte es die Angriffe in den vergangenen Wochen fort und konnte größere Gebiete einnehmen. Dominiert wird die Region von der Al-Kaida-nahen Miliz Haiat Tahrir al-Scham (HTS). Syrien und sein Verbündeter Russland argumentieren, sie bekämpften in der Region Terroristen. Allerdings kämpfen dort auch gemäßigtere Rebellen.

Türkei droht mit Militäreinsatz

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan forderte die syrische Führung auf, sich an die Grenzen des Sotschi-Abkommens zu halten. Damit bezog er sich auf eine Einigung zwischen der Türkei als Unterstützer islamistischer Rebellen sowie Russland. Diese beinhaltete unter anderem eine Deeskalationszone in Idlib. Die Türkei richtete daraufhin dort Beobachtungsposten ein. Dennoch begann das syrische Militär seine Offensive in der Provinz.



Die Türkei werde Idlib nicht der syrischen Regierung und ihren Unterstützern überlassen, sagte Erdoğan. Er drohte mit einem unmittelbar bevorstehenden Militäreinsatz in der Provinz. "Die Idlib-Operation ist eine Frage des Augenblicks", sagte Erdoğan. Russland hatte zuvor betont, dass ein türkischer Militäreinsatz das "schlimmste Szenario" wäre.

Das US-Verteidigungsministerium zeigte sich angesichts der Lage in Syrien besorgt. "Wir sehen, dass die Russen und die Türken einem weitreichenderen Konflikt in der Gegend sehr nahe gekommen sind", sagte Pentagon-Sprecher Jonathan Hoffman. "Wir hoffen, dass sie eine Lösung finden werden, das zu verhindern."