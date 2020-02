Die Europäische Union hat ein sofortiges Ende der Kämpfe in Syrien gefordert. Das "menschliche Leiden" sei "inakzeptabel", heißt es in einer neuen Erklärung der europäischen Staats- und Regierungschefs. Diese hatten bis in die Nacht auf einem Sondergipfel in Brüssel über den nächsten EU-Haushalt und über das Bürgerkriegsland diskutiert. Dort spitzt sich die Lage nach neuen Angriffen der syrischen Armee in der Provinz Idlib weiter zu.

Die EU-Staaten fordern in der Erklärung alle Konfliktparteien auf, ihre humanitären und völkerrechtlichen Verpflichtungen zu achten. Humanitäre Helfer müssten uneingeschränkt Zugang zu den Konfliktgebieten bekommen. Außerdem solle sich der Internationale Strafgerichtshof mit Syrien befassen und mögliche Völker- und Menschenrechtsverletzungen ahnden.

Am Rande des Gipfeltreffens telefonierten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron persönlich mit Russlands Staatschef Wladimir Putin. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, mit. Merkel und Macron hätten betont, wie besorgt sie über die "katastrophale humanitäre Lage" in Idlib seien, und angeboten, sich mit Putin und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu treffen. Sie wollten eine politische Lösung für Syrien finden.

Russland steht im syrischen Bürgerkrieg an der Seite von Machthaber Baschar al-Assad. Die Türkei steht hingegen auf Seiten islamistischer Rebellen, die ihre letzte Hochburg in der Provinz Idlib verteidigen wollen. In den vergangenen Wochen war die syrische Regierung trotz einer Waffenruhe mit russischer Unterstützung weiter in das Gebiet vorgerückt. Am Donnerstag waren neue Kämpfe zwischen türkischen Truppen und der syrischen Armee aufgeflackert. Zwei türkische Soldaten starben.

Türkei hofft auf US-Raketenlieferung

Die türkische Regierung sagte, sie habe nicht die Absicht, mit Russland in Syrien "auf Konfrontation zu gehen". Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar deutete jedoch im türkischen Fernsehen an, die Regierung hoffe, sich mit Hilfe amerikanischer Patriot-Raketen militärisch aufzurüsten. "Es besteht die Gefahr von Luftangriffen gegen unser Land", sagte Verteidigungsminister am Donnerstag im türkischen Fernsehen und fügte hinzu, dass es "Patriot-Unterstützung geben könnte". Eine direkte Unterstützung durch US-Truppen schloss er allerdings aus.

Sollte die Türkei tatsächlich amerikanische Raketen erhalten, wäre das brisant, denn die türkische Regierung hat die USA vor einiger Zeit mit dem Kauf eines russischen Luftabwehrsystems verärgert. Wegen des umstrittenen Rüstungsgeschäfts hatten die USA der Türkei mit Sanktionen gedroht.

Seit Anfang Dezember sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 900.000 Menschen aus den syrischen Kriegsgebieten geflohen. Dies ist die größte Flüchtlingsbewegung seit Kriegsbeginn in Syrien im Jahr 2011. Viele Flüchtlinge leben unter katastrophalen Bedingungen im Freien und unter Bäumen. Rund 170.000 Menschen sind ohne jeden Schutz bitterer Kälte ausgesetzt.