Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine Drohungen gegen das Regime in Syrien verschärft. Im Falle weiterer Angriffe der Truppen von Präsident Baschar al-Assad auf türkische Soldaten will Erdoğan auch in anderen Regionen Syriens zurückschlagen. Wenn den türkischen Soldaten "auch nur der kleinste Schaden zugefügt wird, dann werden wir ab heute die Kräfte des Regimes überall angreifen, ohne an Idlib oder die Grenzen des Sotschi-Abkommens gebunden zu sein", sagte der türkische Präsident.



Erdoğan bezog sich auf das 2018 in Russland getroffene Waffenstillstandsabkommen. Mit der Einigung sollte unter anderem in Idlib eine Deeskalationszone entstehen. Die Türkei, die im syrischen Bürgerkrieg islamistische Rebellen unterstützt, richtete daraufhin dort Beobachtungsposten ein. Dennoch begann das syrische Militär eine Offensive auf Idlib. In den vergangenen Tagen hatte es große Gebietsgewinne gemeldet.



Bei den jüngsten Angriffen waren innerhalb einer Woche auch mehrere türkische Soldaten getötet worden. Erdoğan sprach von 14 Toten und 45 Verletzten. Die Türkei startete Gegenangriffe und gab an, zahlreiche syrische Soldaten getötet zu haben.



Erdoğan warf Syrien und seinen Unterstützern "Massaker" vor. Sie zielten nicht auf Terroristen, sondern direkt auf Zivilisten ab. Ziel sei, die Bevölkerung Richtung türkische Grenze zu zwingen, um dann die Region "problemlos besetzen" zu können.



Russland weist Anschuldigungen zurück

Das Präsidialamt in Moskau wies Erdoğans Anschuldigungen zurück. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Terroristen verübten in Idlib weiter Angriffe auf die syrische Armee und die russischen Militärbasen, obwohl die Türkei sich verpflichtet habe, sie zu vernichten. Die syrische Armee nehme nicht Zivilisten ins Visier, sondern Terroristen.

Russland unterstützt Assads Soldaten beim Vormarsch in Idlib mit seiner Luftwaffe, wodurch die Spannungen mit der Türkei sich erheblich verschärft haben. Erdoğan und der russische Präsident Wladimir Putin sprachen am Telefon über die Lage. Beide seien sich einig gewesen, dass die russisch-türkischen Vereinbarungen zu Syrien eingehalten werden müssten, teilte das Präsidialamt in Moskau mit.