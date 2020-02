US-Präsident Donald Trump hat Russland aufgefordert, sich im Syrien-Konflikt stärker zurückzuhalten. In einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan habe er seine "Sorge über die Gewalt" in der syrischen Provinz Idlib zum Ausdruck gebracht, teilte das Weiße Haus mit. Russland solle die "Gräueltaten" der syrischen Regierung in dem Bürgerkriegsland nicht länger unterstützen.



Trump sprach sich gleichzeitig für eine politische Lösung des Konflikts aus und dankte seinem türkischen Kollegen für die Bemühungen der Türkei, "eine humanitäre Katastrophe zu verhindern".

Die syrische Armee geht seit Dezember mit der Unterstützung Russlands militärisch verstärkt gegen die von dschihadistischen Milizen dominierten Rebellen in der Provinz Idlib sowie Teile der angrenzenden Provinzen Hama, Aleppo und Latakia vor. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad ist entschlossen, die Region wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Die Türkei steht auf Seiten der Gegner Assads, die ihre letzte Hochburg in dem Bürgerkriegsland verteidigen wollen.

Die syrischen Regierungstruppen rückten am Sonntag weiter gegen die Milizen-Hochburgen vor. Nach Gefechten und Luftangriffen hätten die Truppen erstmals seit 2012 wieder die Kontrolle über "alle Dörfer und Kleinstädte rund um Aleppo", teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

Türkische Delegation reist nach Moskau

Bei den Kämpfen um die Provinz Idlib gab es zuletzt Zusammenstöße zwischen syrischen Regierungstruppen und Einheiten der türkischen Streitkräfte. Ankara hat Assad mit Vergeltung gedroht, sollten syrische Truppen weiter die türkische Armee angreifen. "Das Regime muss das wissen: Die Türkei wird dort keine Grenzen kennen, sollte es weiter solche Angriffe auf unsere Truppen geben", sagte Vizepräsident Fuat Oktay.



Diese Botschaft sei auch Russland übermittelt worden. Trotz der Spannungen reist am Montag eine türkische Delegation nach Moskau, um über die kritische Lage in Idlib zu beraten. Zuvor war bereits eine russische Delegation in Ankara.

Seit Dezember flohen nach UN-Angaben mehr als 800.000 Menschen vor den Kämpfen in Idlib. Russland und die Türkei hatten sich 2018 in Sotschi darauf geeinigt, die Kämpfe in Idlib einzustellen. Alle seither vereinbarten Feuerpausen wurden jedoch kurz nach ihrem Inkrafttreten gebrochen.