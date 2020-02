Russland und die Türkei wollen nach Angaben aus Moskau in der von Rebellen gehaltenen nordsyrischen Stadt Idlib auf einen Abbau der Spannungen hinarbeiten. Das sei das Ergebnis von Gesprächen der Vertreter beider Länder auf Ebene der Außen- und der Verteidigungsministerien, teilte das russische Außenministerium mit. Vereinbart worden seien ein besserer Schutz sowie humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung innerhalb und außerhalb der Deeskalationszone in der Provinz Idlib.

Russlands Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdoğan wollen sich demnach am 5. oder 6. März in Moskau zum Gespräch treffen. Am Freitag hatten sich die beiden Staatschefs in einem Telefonat äußerst besorgt geäußert.



Die Türkei hatte in den syrischen Provinzen Idlib und Aleppo nach Angaben von Aktivisten mindestens 45 syrische Soldaten getötet. Die Türkei habe mit Kampfflugzeugen, Drohnen und Artillerie unter anderem Ziele nahe der Städte Sarakib und Marat al-Numan angegriffen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Zudem hätten türkische Truppen mit Boden-Boden-Raketen Fabriken sowie eine Forschungseinrichtung östlich von Aleppo angegriffen. Die Türkei gab die Zahl der syrischen Opfer mit 33 an.

Zuvor hatte das von Russland unterstützte syrische Militär am Donnerstag Stellungen einer islamistischen Rebellenmiliz bei Idlib beschossen und dabei auch 33 türkische Soldaten getötet und weitere verletzt. Der Konflikt zwischen Syrien und dem Nato-Mitglied Türkei war dadurch eskaliert. Russland betonte, dass die syrischen Regierungstruppen jedes Recht hätten, auf ihrem Gebiet gegen Rebellen vorzugehen.

Syrische Regierung widerspricht Erdoğans Darstellung

Die Vergeltungsangriffe in Syrien zerstörten türkischen Angaben nach Anlagen zum Bau von Chemiewaffen sowie Luftabwehrsysteme und Landebahnen. Weiterhin mehr als 300 Militärfahrzeuge, darunter mehr als 90 Panzer. Die syrische Regierung stritt das ab und warf Erdoğan irreführende Aussagen und Übertreibung vor. Wären in Syrien wirklich Chemiewaffenanlagen zerstört worden, hätte es in der umliegenden Gegend viele Tote gegeben, hieß es in einem Bericht der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana.

Nach den türkischen Angriffen wächst die Sorge vor einem Krieg der Türkei mit Syrien sowie dessen Schutzmacht Russland. Die EU hatte ein sofortiges Ende der Eskalation gefordert. Es gebe das Risiko einer "größeren, offenen internationalen militärischen Konfrontation", schrieb der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf Twitter.

Syrisches Militär rückt vor

Idlib ist das letzte große von Rebellen beherrschte Gebiet in Syrien. Eigentlich gilt dort eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung aber weiter in dem Gebiet vorgerückt. Die humanitäre Lage in Idlib ist katastrophal.

Nach UN-Angaben sind inzwischen 950.000 der drei Millionen Einwohner der Region auf der Flucht. Hilfsorganisationen sind kaum noch in der Lage, die große Zahl an Vertriebenen zu versorgen. Humanitäre Hilfslieferungen werden dadurch erschwert, dass sie nur über zwei Grenzübergänge von der Türkei aus möglich sind. Berichten zufolge sind aus der Region Flüchtlinge Richtung Europa unterwegs. Die Türkei hat angedroht, sie Richtung EU weiterziehen zu lassen.