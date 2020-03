Mehr als 500 Millionen Dollar hat Michael Bloomberg bisher für seinen Wahlkampf ausgegeben. Während die anderen Kandidaten sorgsam mit ihrem Wahlkampfbudget umgehen müssen, überschüttet der ehemalige Bürgermeister von New York City seit Wochen das Land mit Werbung. Die ersten vier Vorwahlen hat der Multimilliardär ausgelassen. Am Dienstag wird der 78-Jährige am Super Tuesday zum ersten Mal antreten.

Was bedeutet die Kandidatur des Milliardärs für die Demokratie in den USA? Darüber hat ZEIT ONLINE mit Thomas Ferguson gesprochen. Der Politikwissenschaftler forscht an der University of Massachusetts in Boston seit Jahrzehnten zum Einfluss von Geld auf die US-Politik.

ZEIT ONLINE: Herr Ferguson, Umfragen sehen Michael Bloomberg bei fast 15 Prozent, obwohl er erst im Dezember in den Vorwahlkampf eingestiegen ist. Was bedeutet es für die Demokratie, wenn sich jemand mit einem solch beispiellosen Geldeinsatz in den Wahlkampf einmischt?

Thomas Ferguson: Man könnte zu dem Schluss kommen, dass man sich Umfrage- und auch Wahlergebnisse quasi kaufen kann.

ZEIT ONLINE: Wirklich? Vielleicht kommt seine Botschaft bei den Wählern einfach nur gut an.

Ferguson: Ganz ausschließen kann man das nicht. Aber der bisherige Wahlkampf legt nahe, dass seine unendlichen Geldreserven einen erheblichen Einfluss haben. Michael Bloomberg ist bisher noch nicht angetreten, aber am Beispiel Tom Steyer kann man den Einfluss von Geld gut ablesen. Steyer ist ebenfalls ein Milliardär, der sich um die Präsidentschaft bewirbt und einen dreistelligen Millionenbetrag in seine Kampagne investiert hat. Seine bisherige Biografie deutet nicht darauf hin, dass er besonders viel mit South Carolina und der größtenteils schwarzen Wählerschaft vor Ort zu tun hat. Dennoch hat er dort viel Geld investiert, hat lokale afroamerikanische Politiker in sein Team geholt und Berater angeheuert. Anfang des Jahres lag er dort noch bei vier Prozent. Am Samstag holte er dort elf Prozent der Stimmen, obwohl er in nationalen Umfragen nur bei knapp zwei Prozent liegt.

ZEIT ONLINE: Aber Bloomberg ist im Gegensatz zu Steyer in der Politik kein unbeschriebenes Blatt. Immerhin war er zwölf Jahre lang Bürgermeister von New York City.

Ferguson: Seine Vergangenheit als Bürgermeister von New York ist von rassistischen Kommentaren und einer entsprechenden Politik geprägt. Unter dem Motto "Stop and Frisk" belästigte die Polizei jahrelang vor allem Schwarze und Latinos. Dazu kommen seine herablassenden Kommentare über Frauen. Derartige Haltungen werden in der Demokratischen Partei heute eigentlich nicht mehr toleriert. Wenn er kein Milliardär wäre, hätte Boomberg seine Kampagne schon längst beenden müssen. Davon bin ich überzeugt.

ZEIT ONLINE: Bloomberg wird allerdings von zahlreichen demokratischen Großstadt-Bürgermeistern unterstützt – auch in Städten mit hohem Afroamerikaner-Anteil. Warum unterstützen diese Politiker Bloomberg?

Thomas Ferguson Thomas Ferguson, 70, ist emeritierter Politikprofessor an der University of Massachusetts in Boston. Er gilt als Begründer der Investitionstheorie in der Politik. Demnach bestimmen nicht Wählerinnen und Wähler, sondern Wirtschaftseliten politische Prozesse maßgeblich.

Ferguson: Viele US-Kommunen stehen unter hohem finanziellem Druck. Deshalb sind sie auf externe Fördergelder angewiesen. Und Michael Bloomberg ist bekannt dafür, dass er sein Vermögen dazu nutzt, um Städte bei diversen Projekten zu unterstützen. Außerdem arbeiten zahlreiche ehemalige Verwaltungsmitarbeiter für seine – sehr gut zahlende – Präsidentschaftskampagne.

ZEIT ONLINE: Der Milliardär Ross Perot trat in den Neunzigerjahren zweimal als unabhängiger Kandidat um die Präsidentschaft an. Ansonsten scheinen Superreiche sich bisher politisch eher im Hintergrund gehalten zu haben. Nun sind gleich zwei Milliardäre im Rennen um die Nominierung bei den Demokraten. Der Amtsinhaber Donald Trump ist ebenfalls äußerst wohlhabend. Warum wollen die Milliardäre nun selbst in die erste Reihe?

Ferguson: Der Eindruck täuscht. Der allergrößte Teil der Milliardäre hält sich auch weiterhin im Hintergrund und bedient sich althergebrachter Methoden der Einflussnahme.

ZEIT ONLINE: Wie sehen die aus?

Ferguson: Man spendet einfach Geld an Politiker. Die Auswirkungen lassen sich gut belegen. Gemeinsam mit Kollegen habe ich eine Studie zum Abstimmungsverhalten demokratischer Abgeordneter veröffentlicht, die 2010 für den Dodd-Frank-Act gestimmt haben. Mit dem Gesetz sollten Banken nach der Finanzkrise stärker reguliert werden. Teile des Gesetzes wurden in den vergangenen Jahren allerdings aufgeweicht und mehrere Demokraten haben dafür gestimmt. Es waren genau die Abgeordneten, die viel Geld aus der Finanzindustrie bekommen haben.