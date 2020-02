Die Vorgänge in Thüringen habe ich aus weiter Ferne beobachtet, von Amerikas Hauptstadt Washington D.C. aus, wo allein Trump, seine Republikaner und die Vorwahlen der Demokraten sämtliche Schlagzeilen beherrschen.

Es ist, zugegeben, ein gewagter Vergleich: Aber der Sündenfall der thüringischen CDU- und FDP-Abgeordneten zeigt durchaus Parallelen auf zum Einknicken republikanischer Senatoren und Abgeordneter vor Donald Trump. Zumal wenn es um das fehlende Rückgrat gewählter Volksvertreter geht.

Es existiert allerdings auch ein gewichtiger Unterschied. In Amerika steht die Republikanische Partei völlig unter Trumps Knute und hat nichts, aber auch gar nichts mehr zu melden. Es gibt auch weit und breit kaum noch einen republikanischen Politiker von Rang und Namen, der es wagte, gegen den irrlichternden Donald Trump aufzubegehren.

In Deutschland dagegen gibt es immerhin noch Parteien und Parteiführungen, die sich einmischen und auf den Tisch hauen, wenn in ihren Reihen der Sinn dafür verloren geht, was politisch richtig und was falsch ist – und was sich moralisch nicht mehr vertreten lässt.

Zunächst die traurige Parallele: Abgeordnete von Union und FDP, die offenbar nur mit Bauchschmerzen einen neuen Ministerpräsidenten gemeinsam mit Abgeordneten der AfD wählten, rechtfertigen sich mit dem Hinweis auf die Stimmung in ihrer jeweiligen Parteibasis. Sie behaupten, ihre Basis habe diese Wahl unbedingt gewollt und habe längst keine Probleme mehr, mit der – vor allem in Thüringen – rechtsradikalen AfD von Mal zu Mal zu kooperieren. Wer das nicht wahrnehme, begreife die Stimmung in Ostdeutschland nicht.

So argumentieren auch etliche republikanische Politiker in den USA, die ihrem Präsidenten nach wie vor die Stange halten – egal, wie sehr er die Demokratie beschädigt. Hinter vorgehaltener Hand sagen sie gegenüber amerikanischen Medien, dass Trump ein notorischer Lügner sei, ein unberechenbarer Egomane, ohne Moral und ohne jedes Verständnis für das Prinzip der Gewaltenteilung. Doch dann zucken sie mit den Schultern und behaupten, diese eisern zu Trump stehende Parteibasis lasse ihnen leider keine andere Wahl. Wer das nicht wahrnehme, begreife die Stimmung im Land nicht.

Gleich ob das stimmt, es sind nur vorgeschobene Argumente. Seit wann sind Volksvertreter bloßes Sprachrohr und Ausführungsorgan des Volkes – oder auch nur eines bestimmten Teils des Volkes? Sie sollten ein eigenes Gewissen haben, und sich, wenn etwas völlig falsch läuft, aus eigenen Stücken gegen Volkes Stimme stemmen.

Doch in Wahrheit fürchten sich diese Parlamentarier nur davor, nicht wiedergewählt zu werden, Job, Ansehen und Macht zu verlieren. Sie haben vergessen, dass ihr Mandat keine Lebensstellung ist, sondern ein Mandat auf Zeit.

90 Prozent der Republikaner stehen hinter Trump

Allerdings gibt aber auch einen gewichtigen Unterschied zwischen den Duckmäusern dies- und jenseits des Atlantik: Hierzulande können ihnen eher Grenzen gesetzt werden. Anders als in Deutschland haben die Parteiführungen in Amerika bei der Kandidatenauswahl sowohl für den Kongress als auch für das Präsidentenamt kaum ein Wörtchen mitzureden. In Amerika wurde dieser Auswahlprozess in den vergangenen Jahrzehnten fast vollständig "durchdemokratisiert". Das heißt: Die Parteibasis hat das alleinige Sagen; wer sich gegen ihren Willen stellt, hat im Grunde schon verloren.

Ein kurzer Blick auf die aktuelle Lage in den Vereinigten Staaten: In puncto Präsidentschaftsbewerbung streitet die Basis der Demokraten noch darüber, wer der beste Kandidat oder die beste Kandidatin für den Wettstreit um die Herrschaft im Weißen Haus ist. Dieser Streit wird in den nächsten Wochen und Monaten in endlosen Vorwahlen entschieden.

Bei den Republikanern steht hingegen fest, wer für sie am 3. November antritt: Donald Trump, der amtierende Präsident. Laut Umfragen stehen mehr als 90 Prozent der republikanischen Parteibasis fest hinter ihm. Und wehe dem, der aus der Reihe tanzt: Ihn oder sie trifft nicht nur der geballte Zorn des Präsidenten – sondern die Wut der gesamten republikanischen Parteibasis. Trump und seine Partei sind eine fest zusammengeschweißte Kampftruppe.

Der Grund dafür: Wer als Präsident ins Weiße Haus einrückt, ist automatisch Führer seiner Partei und beherrscht diese meist bis ins letzte Glied. Die Partei führt kein unabhängiges Leben vom Präsidenten, die Parteiführer im Kongress sind bloße Marionetten – unter Donald Trump mehr denn je.

Wer sich gegen ihn stellt, kann seine Koffer packen. Der einzige Republikaner, der Trump gegenwärtig noch die Stirn bietet, ist Mitt Romney, Senator aus Utah, dessen Wiederwahl erst in viereinhalb Jahren ansteht. Alle anderen Senatoren oder Abgeordneten kuschen vor dem Präsidenten und seiner Parteibasis.

Das ist zum Glück hierzulande ein wenig anders. In Deutschland führen Parteien ein Eigenleben und üben Parteiführer in ihren Reihen Macht aus, egal wer regiert. In Thüringen ließ sich das soeben eindrucksvoll beobachten: Überall in der Republik begehrten Parteiführer sowie einfache Parteimitglieder von Union und FDP gegen das Votum von Erfurt auf. Sie protestierten und intervenierten – und zwangen so ihre irregeleiteten Parteifreunde in Thüringen samt dem frisch gewählten neuen Ministerpräsidenten zur Umkehr. In den Vereinigten Staaten hingegen ducken sich (fast) alle Republikaner vor Donald Trump