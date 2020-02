Nach dem Freispruch des Intellektuellen Osman Kavala und acht weiterer Angeklagter in der Türkei im sogenannten Gezi-Prozess ist eine Untersuchung gegen die Richter eingeleitet worden. Der Rat der Richter und Staatsanwälte ermittle gegen die Mitglieder des 30. Gerichts für schwere Straftaten in Istanbul, das am Vortag die Urteile gefällt hatte, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Kavala war sofort nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder festgenommen und auf die Polizeidirektion in Istanbul gebracht worden. Er soll nach Angaben türkischer Medien einem Haftrichter vorgeführt werden, wann ist jedoch unklar. Hintergrund der neuen Festnahme ist nach Angaben von Anadolu eine andere Ermittlung im Zusammenhang mit dem Putschversuch vom Juli 2016. Die regierungskritischen Gezi-Proteste aus dem Jahr 2013 bezeichnete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Mittwoch als "niederträchtigen Angriff auf Staat und Volk".

Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sagte, die erneute Festnahme beschädige die Glaubwürdigkeit des türkischen Justizsystems weiter. Als Beitrittskandidat der EU sowie als Mitglied des Europarats werde von der Türkei erwartet, höchste demokratische Standards zu erfüllen. Juristische Verfahren könnten nicht als Mittel dafür benutzt werden, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bezeichnete das Vorgehen der türkischen Behörden als "nicht nachvollziehbar". Die neuen Vorwürfe gegen Kavala müssten schnell geklärt werden. Zugleich müssten die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und der türkischen Gerichte umgesetzt werden.

Kavala saß mehr als zwei Jahre lang im Hochsicherheitsgefängnis Silivri in Untersuchungshaft. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte seine Freilassung angeordnet.