Ungeachtet der Vereinbarung mit der EU will der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Flüchtlinge die Grenzen zu Griechenland und Bulgarien passieren lassen. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte Erdoğan. Der EU warf er vor, sich nicht an die Zusagen im Flüchtlingspakt gehalten zu haben. Laut dem türkischen Präsidenten sind seit dem gestrigen Freitag bereits 18.000 Flüchtlinge an die türkischen Grenzen zur EU gekommen.

Bereits am Freitag hatte ein ranghoher türkischer Regierungsvertreter gesagt, die Türkei werde ihre Grenzen für Flüchtlinge, "die nach Europa wollen", nicht länger schließen. Am Abend schrieb dann aber der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell auf Twitter, die EU habe von der Türkei eine "Zusicherung" erhalten, dass die Regierung sich an ihren Teil des Flüchtlingspakts zwischen der EU und der Türkei halten werde. Dies teilte er nach einem Telefonat mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu mit.

Im März 2016 hatten die EU und die Türkei ein Flüchtlingsabkommen geschlossen, nachdem 2015 Hunderttausende Flüchtlinge über die Balkanroute nach Zentraleuropa gekommen waren. Auch infolge des teils heftig kritisierten Flüchtlingspaktes sank die Zahl der über die Türkei in die Europäische Union gelangenden Migranten deutlich.

In dem Abkommen verpflichtete sich die türkische Regierung, auf den griechischen Ägäisinseln ankommende Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Die EU versprach im Gegenzug Milliardenhilfen, eine beschleunigte Visa-Erleichterung und die Modernisierung der Zollunion.



Bei erneuten Angriffen der syrischen Armee in Idlib sind türkische Soldaten getötet worden. Die Türkei kündigt Gegenangriffe an und zieht Grenzschützer zurück.

Griechenland will keine illegalen Grenzübertritte dulden

Unterdessen hat Griechenland angekündigt, seine Grenzen zur Türkei schützen zu wollen. "Die Regierung wird alles tun, um ihre Grenze zu schützen", sagte Regierungssprecher Stelios Petsas im griechischen Staatsfernsehen (ERT) nach einer Krisensitzung unter Vorsitz des Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis. Die griechischen Behörden hätten in den vergangenen 24 Stunden 4.000 Personen gezählt, die versucht hätten, über die Grenze zu gelangen. 66 Migrantinnen und Migranten seien festgenommen worden.

Zudem verstärke Griechenland seine Kontrollen, laut dem Sprecher auch vor den Inseln im Osten der Ägäis mit mehr als 50 Schiffen der Küstenwache und der Kriegsmarine.

Um große Gruppen von Migrantinnen und Migranten abzuhalten, über den bereits geschlossenen Grenzübergang bei Kastanies/Pazarkule aus der Türkei nach Griechenland zu gelangen, hatten die griechische Grenzpolizei und Sondereinheiten der Bereitschaftspolizei Tränengas und Blendgranaten eingesetzt. Bilder im griechischen Sender Skai TV hatten gezeigt, wie die Beamten Tränengas auf Migranten feuerten, die von der türkischen Seite der Grenze aus Steine auf Polizisten warfen.



Ministerpräsident Mitsotakis hatte am Freitag Bundeskanzlerin Angela Merkel telefonisch über das Vorgehen an der Grenze zur Türkei informiert und erklärt, Griechenland werde keinen illegalen Grenzübertritt dulden.



Wieder mehr Geflüchtete aus Syrien

Die Zahl der Flüchtenden aus dem Bürgerkriegsland Syrien nimmt derzeit wieder zu, weil der Machthaber Baschar al-Assad zusammen mit seinem Verbündeten Russland eine Offensive in Idlib führt, dem letzten Zentrum der Assad-Gegner. Dort sind vor allem islamistische und dschihadistische Milizen aktiv, die teils von der Türkei unterstützt werden. Bei Luftangriffen in Idlib wurden am Donnerstag 33 türkische Soldaten getötet, ein weiterer erlag später seinen Verletzungen.

Wegen der Angriffe wurde eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates einberufen, bei der die Türkei die Unterstützung der Nato forderte und mit Vergeltungsschlägen gegen Syrien drohte.

Der türkische UN-Botschafter Feridun Hadi Sinirlioğlu sagte, jede Provokation syrischer Seite werde mit aller Macht beantwortet werden. "Wenn sie es auf die harte Tour lernen wollen, können sie das haben. Die Türkei will keinen Krieg, aber die Türkei wird nicht zögern, Gewalt anzuwenden, wenn ihre Sicherheit bedroht ist", so Sinirlioğlu.

Nach Angaben eines ranghohen türkischen Regierungsvertreters zerstörte die Türkei eine Chemiewaffen-Anlage 13 Kilometer südlich der syrischen Stadt Aleppo. Demnach soll die türkische Armee auch gegen "eine große Zahl anderer Regimeziele" vorgegangen sein.