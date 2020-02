In Ungarn hat der neu geschaffene Nationale Kulturrat unter der Leitung von Ministerpräsident Viktor Orbán seine Gründungssitzung abgehalten. Dem Gremium gehören die Leiter 18 staatlicher und staatsnaher Kulturinstitutionen an, darunter die Staatsoper, das Nationalmuseum und die Nationalbibliothek. "Der Rat gewährleistet die fachlichen Grundlagen für die einheitliche Regierungsstrategie zur Lenkung der kulturellen Zweige", hieß es in einer Regierungsmitteilung. Er soll die Entwicklungspläne der Regierung für die verschiedenen Kulturbereiche begutachten und koordinieren.

Die Schaffung des Gremiums geht auf das Kulturgesetz vom Ende vergangenen Jahres zurück, demzufolge "Ungarn die Verantwortung dafür übernimmt, die nationale Kultur zu bewahren und die nationale Identität zu stärken". Die nationale Kultur und die nationalen kulturellen Werte müssten demnach für alle zugänglich gemacht und für künftige Generationen bewahrt werden.

Kritikerinnen und Kritiker sehen in dem Gesetz den Versuch, unabhängige Kultur und autonome Kulturschaffende zu reglementieren und zu unterdrücken. So wurden in den vergangenen Jahren freie Theater von öffentlichen Subventionen weitgehend abgeschnitten. Zugleich fördert die Regierung künstlerische Bemühungen, die ihrem Ideal einer nationalen und christlichen Traditionen verpflichteten Kultur entsprechen.

Orbán regiert seit 2010 mit autoritären Methoden über Ungarn. "Wir sind dazu ermächtigt, eine neue Ära zu erbauen. (...) Eine Ära ist durch kulturelle Strömungen, kollektive Überzeugungen und soziale Bräuche definiert. Jetzt steht vor uns die Aufgabe, das politische System in die kulturelle Ära einzubetten", sagte er in einer Rede im Sommer 2018.