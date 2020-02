Drei Tage lang äußerte sich der Vorsitzende des Bundesverbands der Demokratischen Partei, Tom Perez, nur zurückhaltend zum Wahlchaos in Iowa. Nur häppchenweise gelangten die Ergebnisse der ersten Vorwahl der Demokraten zur Präsidentschaftsnominierung an die Öffentlichkeit – und lange sah es aus, als würde der gemäßigte ehemalige Bürgermeister Pete Buttigieg gewinnen. Als der Landesverband der Demokraten am Dienstag erste Teilergebnisse veröffentlichte, lag er mit fast zwei Prozentpunkten vor Sanders. Drei Tage lang feierte Buttigieg sich selbst als Sieger.



Doch je mehr Stimmbezirke ausgezählt wurden, desto klarer wurde, dass der linke Senator Bernie Sanders mit Buttigieg gleichziehen könnte. Die meisten Stimmen hatte er in beiden Wahlgängen ohnehin gewonnen. Doch kurz bevor das Endergebnis bekanntgegeben wurde, sprach Tom Perez am Freitag ein Machtwort. "Genug ist genug" ließ Perez per Twitter wissen und verlangte eine Neuauswertung der Caucus-Ergebnisse. Noch ist nicht bekannt, ob der Landesverband Iowa Perez' Forderung nachkommen wird.



Es ist ungewöhnlich, dass ein Parteichef sich derart direkt in die Belange eines Landesverbands einmischt. Berichte über Unregelmäßigkeiten wurden bereits die ganze Woche über veröffentlicht, doch Perez griff erst spät ein: kurz vor Bekanntgabe des Ergebnisses, das Sanders bei den Stimmen in beiden Wahlgängen deutlich vorn und bei den Parteitagsdelegierten gleichauf mit Buttigieg sah. Nur bei den Landesdelegierten konnte der ehemalige Bürgermeister von Indiana einen Vorsprung von gerade einmal 0,1 Prozentpunkten halten.



Pro Clinton, contra Sanders

Sanders Anhänger und Anhängerinnen sind brüskiert. Auch in vielen linken Medien wurde Perez' Einmischung kritisiert. Man könnte diese Kritik als Trotzreaktion einer Kampagne abtun, die in Iowa schlechter abschnitt als vorhergesagt. Doch Sanders' Anhänger haben allen Grund für ihr Misstrauen gegenüber Perez und dem Democratic National Committee (DNC). Schon 2016 versuchten die Parteioberen, den Vorwahlkampf zugunsten der damaligen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton – und zu Ungunsten von Bernie Sanders – zu beeinflussen. Dabei sollen sie sich im Wettstreit der Kandidaten eigentlich neutral verhalten.



Zumindest gilt das theoretisch. Denn bereits 2015 gab es eine Vereinbarung zwischen der Clinton-Kampagne und dem DNC. Demnach sollte Clinton Geld für die Bundespartei einsammeln und erhielt im Gegenzug die Kontrolle über Finanzen und strategische Ausrichtung der Partei. Das schildert zum Beispiel Donna Brazile, Perez' kommissarische Vorgängerin als Parteivorsitzende 2017 in ihrem Buch Hacks – The Inside Story. Sie selbst räumte ein, dass sie Clinton vor der Ausstrahlung einer TV-Debatte gegen Sanders Themengebiete zuspielte, zu denen die Moderatoren Fragen stellen würden. Brazile sprach von einer "Übernahme" des DNC durch das Umfeld der ehemaligen Außenministerin.