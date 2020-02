Einmal kann Joe Biden noch hoffen. Für den ehemaligen Vizepräsidenten der USA sah es im Kampf um die demokratische Präsidentschaftskandidatur zuletzt gar nicht gut aus: Bei den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire verlor er, in Nevada wurde er Zweiter, lag aber immer noch 26 Prozentpunkte hinter Bernie Sanders. Der selbsternannte Revolutionär aus Vermont, der 2016 noch Hillary Clinton unterlag, gilt immer deutlicher als Favorit. Aber wird Sanders das auch nach der Vorwahl in South Carolina noch sein? Oder schlägt ihn Biden, der hier in den Umfragewerten trotz allem immer noch vorn liegt, zum ersten Mal?

Darüber wird an diesem Samstag vor allem eine Wählergruppe entscheiden: die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. 2016 war mehr als die Hälfte der demokratischen Wähler im Bundesstaat South Carolina schwarz, und es liegt nahe, dass ihre Zahl in diesem Jahr noch erheblich steigen könnte. Denn viele, die beim letzten Mal nicht zur Wahl gegangen sind, könnten diesmal doch abstimmen, um eine erneute Amtszeit Donald Trumps zu verhindern. Und das wiederum könnte viele andere ebenfalls motivieren.

Die Vorwahl in South Carolina hat also starke symbolische Bedeutung und das nicht nur, weil sie mit dem letzten Tag des alljährlichen Black History Month zusammenfällt. Wer hier gewinnt, setzt ein Zeichen für den weiteren Verlauf des Wahlkampfs. Die afroamerikanische Wählerschaft hinter sich zu versammeln, ist wegen des Anti-Trump-Impulses für die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin oder -kandidat der Demokraten wichtiger denn je. Umgekehrt bedeutet das: Wer in South Carolina verliert, wird es in den kommenden Wochen schwer haben. Für manche könnte eine Niederlage hier sogar das Ende der Kandidatur bedeuten. Denn die Vorwahl ist ein wichtiger Test kurz vor dem Super Tuesday am 3. März, an dem 15 Bundesstaaten sowie die im Ausland lebenden Mitglieder der Demokratischen Partei ihre Favoriten wählen.

An diesem sonnigen Freitag ist deshalb Endspurt in South Carolinas Hauptstadt Columbia. In einem kleinen Park inmitten der 133.000-Einwohner-Stadt strömen junge Familien und Studierende der nahen Universität zusammen und schwenken Pappschilder, auf denen "Bernie 2020" steht. Aus den Lautsprecherboxen dröhnt Musik von Tracy Chapman und Janelle Monaé, die Veranstaltung wird vom Hip-Hop-Duo Blackillac eröffnet: "Bernie 2020, Donald Trump is going down". Und als Bernie Sanders schließlich die Bühne betritt, wird er ausschließlich von afroamerikanischen Rednern angekündigt. Die Botschaft ist überdeutlich: Wir wollen eure Stimmen.

"Bis er uns zuhört"

Und die braucht Bernie Sanders, wenn auch nicht so dringend wie Joe Biden, dessen Finanzen zu versiegen drohen und für den deshalb im Fall einer Niederlage hier schon Schluss sein könnte. Will Sanders seinen Erfolgskurs fortsetzen, muss er diesmal in South Carolina besser abschneiden als 2016. Damals holte er hier nur 26 Prozent der Stimmen, während Hillary Clinton mit 73 Prozent weit vorn lag. In seiner Rede spult Sanders nun das übliche Programm ab: Kapitalismuskritik, Gesundheitsversorgung für alle, Trumps Lügen. Nur einmal zwischendrin geht es in einem längeren Zusammenhang spezifisch um die Themen Rassismus und Chancengleichheit. Die Menge pfeift zustimmend, aber sie besteht größtenteils aus Leuten, die ihn ohnehin schon unterstützen.

Ganz hinten stehen ein paar Menschen mit skeptischen Mienen und verschränkten Armen. Sie nennen sich "Powerful Parent Network" und sind aus dem ganzen Land angereist. Nicht um zuzuhören, sondern um selbst mit dem Kandidaten zu reden – weniger über Sozialismuskonzepte als über akute Notwendigkeiten, die es anzugehen gilt. Über Amerikas versagende Schulen, die fehlenden Aufstiegschancen und die Ungerechtigkeiten des US-Bildungssystems, unter denen sie selbst einst genauso litten wie jetzt ihre Kinder, erzählt Sarah Carpenter, eine der Sprecherinnen der Gruppe. Eine Gesprächszusage hätten sie von Sanders bisher nicht erhalten, sagt sie, aber ohne wollten sie nicht abreisen: "Wenn es sein muss, dann warte ich hier noch die ganze Nacht. So lange, bis er uns zuhört."