Neera Tanden, 49, ist Präsidentin des Center for American Progress (Cap), des einflussreichen demokratischen Thinktanks in Washington, D.C., und gilt als eine der wichtigsten Strateginnen der Partei. Zuvor arbeitete sie unter Bill Clinton im Weißen Haus. Nach den bisherigen Vorwahlen der Demokraten in Iowa und New Hamsphire liegen der Senator Bernie Sanders und der als gemäßigt geltende Pete Buttigieg vorne. Die nächste Vorwahl findet am Samstag in Nevada und in der Woche darauf in South Carolina statt.

ZEIT ONLINE: Frau Tanden, kann ein Sozialist der nächste amerikanische Präsident werden?

Neera Tanden: Wenn Sie mich 2015 gefragt hätten, ob ein Vielleicht-Milliardär wie Donald Trump aus New York City der nächste US-Präsident werden kann, hätte ich mit Überzeugung Nein geantwortet. Für Bernie Sanders gäbe es sicher einige Herausforderungen bei der Präsidentschaftswahl. Donald Trump hat die vergangenen drei Jahre genutzt, und versucht, die demokratische Partei mit dem Stigma "sozialistisch" zu diskreditieren. Umfragen zufolge ruft das Wort "sozialistisch" mehr negative Reaktionen hervor als etwa "jüdisch", "homosexuell" oder "alt". Ja, ein sozialistischer Kandidat wäre eine Herausforderung – aber es wäre nicht unmöglich, dass er gewinnt.

ZEIT ONLINE: Würden Sie Bernie Sanders denn als Sozialisten bezeichnen?

Tanden: Der bessere Begriff wäre "demokratischer Sozialist". Sanders hat einen Fehler gemacht, als er sich selbst in einer Grundsatzrede als "Sozialist" bezeichnet hat und nicht als "demokratischer Sozialist".



ZEIT ONLINE: In Deutschland würde man wahrscheinlich eher sagen: ein linker Sozialdemokrat.

Tanden: Genau.

ZEIT ONLINE: Die Frage ist, was für die Demokraten der richtige Weg ist: auf eine lautstarke, begeisterte eigene Anhängerschaft der Linken zu setzen – oder auf Wechselwähler in der Mitte.

Neera Tanden © Bridget Bennett/​Getty Images

Tanden: Diese Frage begleitet die Demokraten durch den gesamten Wahlkampf, ich halte sie aber für falsch. Der einzige Weg, um Trump zu schlagen, ist, beides gleichzeitig zu tun. Trump mobilisiert seine eigenen Anhänger sehr erfolgreich und ist darüber hinaus in der Lage, viele Neuwähler zu motivieren. Bei der Wahl zum Kongress 2018, die die Demokraten deutlich gewonnen haben, haben mehr Menschen für die Republikaner gestimmt als bei früheren republikanischen Erfolgen 2010 und 2014. Die Demokraten waren nur deshalb so erfolgreich, weil sie noch viel mehr Menschen für sich mobilisieren konnten. Wir brauchen ein breites Bündnis, das von Millennials über People of Color bis zu enttäuschten Trump-Anhängern reicht. Von Trumps Wählern des Jahres 2016 haben bei den Zwischenwahlen zwei Jahre später 4,7 Millionen für Demokraten gestimmt. Die eigenen Anhänger zu mobilisieren ist nicht genug. Es kommt auch auf die Wechselwähler an.

ZEIT ONLINE: Bislang ist es den Demokraten allerdings nicht gelungen, diese beiden Strategien zu versöhnen. Auf der einen Seite steht Bernie Sanders mit seinen glühenden Fans. Auf der anderen Seite finden sich Joe Biden oder Pete Buttigieg, für die sich die Begeisterung im linken Teil der Partei in Grenzen hält.

Tanden: Das ist das Problem mit den Vorwahlen: Bislang hat sich kein Favorit herauskristallisiert, und viele Demokraten sind noch unentschlossen, wen sie favorisieren. Normalerweise katapultieren die Vorwahlen in Iowa und New Hampshire jemanden an die Spitze des Feldes. Sanders liegt trotz seines Erfolges nur bei rund 25 Prozent bundesweiter Unterstützung. Er hat nicht beweisen können, dass er die Parteibasis in all ihrer Breite hinter sich vereint. Wenn er nominiert wird, wäre er jedenfalls gut beraten, einen moderaten Kandidaten der Mitte als seinen potenziellen Vizepräsidenten zu präsentieren.

ZEIT ONLINE: Warum schneidet Joe Biden so überraschend schwach ab?

Tanden: Eines seiner Probleme ist, dass er sich als der wählbarste Kandidat für alle Parteigruppierungen präsentiert hat und nun unter großem Erfolgsdruck steht. In der Partei wird er nach wie vor unterstützt, und in Nevada und South Carolina, beides Staaten mit einer heterogenen Bevölkerung, schneidet er in den Umfragen stark ab. Biden stützt sich auf den Rückhalt afroamerikanischer Wähler – und von denen gibt es in Iowa und New Hampshire nur wenige. Ich würde ihn nicht abschreiben, aber er muss jetzt die nächsten Vorwahlen gewinnen oder zumindest die Erwartungen übererfüllen.

ZEIT ONLINE: Nie zuvor hat ein Präsidentschaftsbewerber die ersten Vorwahlen ausgelassen und ist erst später ins Rennen eingestiegen, wie es der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg tut. Wie schätzen Sie seine Chancen ein?

Tanden: Michael Bloomberg hat es inhaltlich in mehrerlei Hinsicht schwer, vor allem, wenn es um seine eher konservative Wirtschaftspolitik geht. Bei einigen Punkten vertritt er traditionelle demokratische Positionen, etwa bei seinen Vorschlägen für eine Steuerreform. Beim Waffenrecht ist er sogar fortschrittlicher als Sanders. Bei anderen Themen steht er allerdings rechts von der Partei. Für ihn lautet die Frage: Kann er sich gegen andere Moderate wie Biden, Buttigieg oder Amy Klobuchar als der eine Kandidat der Mitte profilieren, der gegen Bernie Sanders antritt? Viele Leute hätten nie geglaubt, dass Bloomberg zu diesem Zeitpunkt überhaupt ein Thema sein würde. Aber er hat darauf gewettet, dass Biden schwächelt – und genau das ist passiert.

ZEIT ONLINE: Bloomberg hat mehr Geld aus seinem Privatvermögen in den Wahlkampf gepumpt als alle anderen Kandidaten zusammen. Tritt am Ende womöglich ein Milliardär gegen einen anderen Milliardär an?

Tanden: Bloomberg würde sagen: Wer ist der andere Milliardär? Aber im Ernst: Bloomberg ist sicher kein traditioneller Demokrat, aber die Partei könnte an den Punkt kommen, wo sich die Leute fragen, ob man Bloomberg braucht, um Trump zu schlagen. Und Trump ist immer noch die Person, die die Demokraten mehr als jeder andere zusammenführt.

ZEIT ONLINE: War das Impeachment-Verfahren ein Fehler?

Tanden: Nein. Auf gar keinen Fall. Eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner ist überzeugt davon, dass der Präsident etwas Falsches getan hat.



ZEIT ONLINE: Eine knappe Mehrheit.



Tanden: Eine knappe Mehrheit glaubt, dass der Präsident abgelöst werden sollte. Aber eine große Mehrheit ist davon überzeugt, dass der Präsident etwas Falsches getan hat. Und Trumps Verhalten in den vergangenen Tagen, als er für alle sichtbar Rache an Leuten genommen hat, die ihn belastet haben, macht vielen Menschen klar, wie falsch er sich verhält. Vielen Amerikanern gefällt es überhaupt nicht, dass seine Handlungen keinerlei Konsequenzen haben.



ZEIT ONLINE: Und trotzdem wirkt er, als könne ihm nichts etwas anhaben.



Tanden: Trump ist ein Präsident, der trotz boomender Wirtschaft in seiner gesamte Amtszeit nie eine Zustimmung von 50 Prozent oder mehr unter den Befragten erreicht hat. Für Demokraten ist eine der größten Herausforderungen, dass Trump argumentieren wird, die Demokraten gefährdeten den wirtschaftlichen Aufschwung. Bislang hat die Wirtschaft in den Vorwahlen keine große Rolle gespielt, weil sie die demokratische Basis nicht besonders emotionalisiert. Aber entscheidend ist, wer von den demokratischen Bewerberinnen und Bewerbern die Menschen davon überzeugen kann, dass von ihm zumindest keine Gefahr für die Wirtschaft ausgeht. Meine Sorge bei Bernie Sanders ist, dass es ihm schwerfallen wird, diese Bedenken zu entkräften.

Für Trump ist dagegen die größte Herausforderung, dass die Menschen das ganze Chaos leid sind. Gut wäre also ein Kandidat, der für Stabilität steht, ohne bei den Menschen Angst vor einem Abschwung zu erzeugen.

ZEIT ONLINE: Wenn Sie uns nach einer Prognose fragen: Wenn der Dow Jones in etwa so hoch wie heute steht, gewinnt Donald Trump die Wahl. Bricht die Börse ein, gewinnt sein Herausforderer.

Tanden: Ich verstehe das Argument, und die Wirtschaft wird eine herausragende Rolle spielen. Aber die Bewertung von Donald Trump insgesamt liegt 12 bis 15 Punkte unter der Einschätzung seiner Wirtschaftspolitik, seine Zustimmungsraten sind relativ gering, selbst in wirtschaftlichen Fragen. Natürlich hat er Stärken. Zum Beispiel ist seine Fähigkeit, einen demokratischen Kandidaten vernichtend zu attackieren, sehr ausgeprägt. Das ist ein Argument, das für Michael Bloomberg spricht: Er kann die öffentliche Debatte durch sein Wahlkampfbudget genauso dominieren wie Trump.