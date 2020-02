Mehrere ranghohe US-Demokraten fordern wegen des Verdachts der Wahlmanipulation Sanktionen gegen Russland. Die Senatoren Chuck Schumer, Bob Menendez und Sherrod Brown verlangten entsprechende Strafen in einem Schreiben an Außenminister Mike Pompeo und Finanzminister Steven Mnuchin. Die Regierung solle unverzüglich handeln und Sanktionen gegen die Regierung in Moskau sowie alle Russen zu verhängen, die an Wahleinmischungen beteiligt sind. Die Senatoren sprachen von einer "ernsten Bedrohung unserer nationalen Sicherheit und der Integrität unseres Wahlprozesses".

Schumer ist der demokratische Führer des Senats. Menendez und Brown sind die führenden Demokraten in den Ausschüssen für auswärtige Beziehungen und Banken des Senats, die die Sanktionspolitik beaufsichtigen. Das Weiße Haus, das Außenministerium und das Finanzministerium reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Nach Berichten mehrere Medien haben US-Geheimdienste Abgeordnete in der vergangenen Woche darüber informiert, dass Russland im US-Wahlkampf zugunsten von Trump intervenieren wolle. Ein Berater Trumps hatte die Berichte zurückgewiesen, auch der Kreml bestritt eine Einmischung. Am Freitag hatte auch der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders gesagt, ihm sei von Vertretern der US-Geheimdienste schon vor etwa einem Monat darauf hingewiesen worden, dass es so aussehe, dass Russland mit Desinformations- und Propagandakampagnen im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl zu tun habe.



Trump ersetzte vergangene Woche den amtierenden Direktor des Nationalen Geheimdienstes Joseph Maguire durch den US-Botschafter in Deutschland Richard Grenell. Medienberichten zufolge war Trump verärgert über das Briefing an die Abgeordneten über die russische Einmischung.