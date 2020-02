Am 3. März ist Super Tuesday. In 14 US-Bundesstaaten werden mehr als 1.000 demokratische Delegierte ihre Stimme für einen Präsidentschaftskandidaten abgeben. Für die acht Kandidaten, die noch zur Wahl stehen, ist der Ausgang dieses Wahltags also entscheidend – auch wenn sich das Prozedere der Vorwahlen noch bis Juni hinziehen wird.



Nach den bisherigen Vorwahlen gelten der jüngste und der älteste Kandidat als Favoriten: Die Wahlen in Iowa konnte der 38-jährige Pete Buttigieg für sich entscheiden, Veteran des Afghanistan-Krieges und ehemaliger Bürgermeister der 100.000-Einwohner-Stadt South Bend. In New Hampshire siegte der Senator Bernie Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet. Mit seinen Forderungen nach einer gesetzlichen Krankenversicherung, einer kostenlosen Schulbildung und einer deutlichen Anhebung des Mindestlohns genießt der 78-Jährige vor allem unter jungen Menschen viel Rückhalt.

Eine Professorin, ein Vize und ein Milliardär

Für eine Reform des Gesundheitssystems wirbt auch die 70-jährige Elizabeth Warren. Die frühere Harvard-Professorin machte 2012 noch Wahlkampf für Barack Obama. Im Gegensatz zu ihr gilt die 59-jährige Amy Klobuchar, die in New Hampshire überraschend auf den dritten Platz kam, als Zentristin: Eine Zusammenarbeit mit den Republikanern scheut sie nicht.

Die Kandidatur Joe Bidens galt bereits lange im Voraus als gewiss – der 77-Jährige betrachtet die Präsidentschaftswahl 2020 nach zwei missglückten Versuchen als seine letzte Chance. Als ehemaliger Vizepräsident ist er bereits bestens mit den Abläufen in Washington vertraut – und wirbt für sich mit dem Argument, als alter, weißer Mann aus dem Arbeitermilieu könne er die Trump-Wählerschaft am ehesten zu einer Stimme für die Demokraten bewegen.

Erstmals wird beim Super Tuesday der 77-jährige Milliardär Michael Bloomberg antreten, der etwas verspätet in den Wahlkampf eingestiegen ist und die Vorwahlen in den ersten beiden Bundesstaaten übersprungen hat. Als einer der reichsten Menschen weltweit kann er seinen Wahlkampf komplett durch das eigene Vermögen finanzieren – doch er ist innerhalb der Demokraten weder sonderlich beliebt noch sticht er durch ein markantes Programm hervor. Und dann wären da noch die 38-jährige Tulsi Gabbard und der 62-jährige Tom Steyer, die zwar ebenfalls kandidieren, wohl aber geringe Chancen haben.



Wer ist Ihr Favorit?

Vor dem Hintergrund des anstehenden Super Tuesdays möchten wir uns an Menschen mit US-amerikanischem Hintergrund richten: Welchen Kandidaten würden Sie am liebsten nominieren? Wer macht Ihrer Meinung nach den überzeugendsten Wahlkampf – und hat die besten Chancen, Donald Trump zu besiegen?

Bitte schildern Sie uns Ihre Wahl im Formular oder im Kommentarbereich. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an community-redaktion@zeit.de senden. Ausgewählte Beiträge möchten wir veröffentlichen, auf Wunsch gern anonym.

