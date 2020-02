Ist das die Rettung für die US-Demokraten? Kurz vor dem Super Tuesday bei den amerikanischen Vorwahlen am 3. März ist immer noch nicht klar, wer wohl im November als Kandidat gegen Präsident Trump antreten wird. Bernie Sanders, der selbsterklärte Linksrevolutionär, hat nach drei Wahlsiegen die meisten Chancen, aber die moderaten Demokraten kommen zusammen auf viel mehr Stimmen als er. Keiner der Kandidaten gönnt dem anderen den Vortritt. Keiner von ihnen überzeugt wirklich. Bisher. Nun aber betritt ein unerwarteter Gast die Bühne. Sein Name ist: Corona.

Das Virus könnte in den USA in diesem Jahr zu dem werden, was man dort einen game changer nennt. Seitdem in Kalifornien bei mehreren Menschen Sars-CoV-2 diagnostiziert wurde, wird die Regierung in Washington nervös. Donald Trump scheint erkannt zu haben, dass Corona seine Wiederwahl stärker gefährden kann als Sanders, Biden, Bloomberg, Buttigieg, Warren und Klobuchar zusammen. Es sind vor allem zwei Faktoren, durch die das Virus den Republikanern ihre Wahlkampagne gründlich verderben kann. Der erste Faktor ist Donald Trumps Krisenmanagement, der zweite ist die Wirtschaft.

Mitte der Woche hat Trump in einer Pressekonferenz die Bedeutung des Virus heruntergespielt. Er sagte, die normale Grippe sei viel schlimmer als das Coronavirus, er sagte, Einreisen von Nicht-Amerikanern aus China würden gestoppt und Reisende aus Italien überprüft. Er versprach schnellstmöglich einen Impfstoff und behauptete, die USA seien perfekt vorbereitet auf eine Pandemie. Dann gab er noch ein paar Tipps zum Händewaschen und ernannte seinen Vizepräsidenten Mike Pence zum nationalen Corona-Beauftragten. Damit versucht er, Verantwortung wie ein Virus von sich fernzuhalten. Das wird nicht so einfach sein.



Wenn Panik auf die Realwirtschaft übergreift

Wenn seine Versprechen nicht eintreffen, wird die Bevölkerung nicht Pence, sondern Trump vorwerfen, das Land nicht gut genug geschützt zu haben. Bisher hat Trump gezeigt, dass Krisenmanagement nicht seine Stärke ist. Seine Reaktionen in außenpolitischen Krisen wie beim Iran im Januar oder Syrien im Oktober 2019 waren chaotisch, töricht und inkonsistent. Nach dem zerstörerischen Monstersturm Harvey in Louisiana 2017 vermied er ein Treffen mit Flutopfern. Bei Attentaten in El Paso, Texas und Dayton 2019 reagierte er kurz auf Twitter und ließ sich viel zu lang Zeit mit einer Ansprache an die geschockte Nation.

Wenn Trump Mitgefühl ausdrücken will, wirkt er, als würde er eine Traueranzeige einer Lokalzeitung vorlesen, dabei aber an die nächste Golfpartie in Mar-a-Lago denken. Liegt es daran, dass er einfach kein Mitgefühl hat? Mitgefühl braucht ein Präsident, der sein Land durch eine Pandemie führen will.

Die Wirtschaft ist sensibler als Trump. Der Dow-Jones-Börsenindex ist in den vergangenen drei Tagen um zehn Prozent abgestürzt. Die Angst vor dem Virus verbreitet sich viel schneller als das Virus selbst und verbrennt jeden Tag viele Milliarden Dollar an der Börse. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Panik auf die Realwirtschaft übergreift. Trump reagiert wie üblich und beschuldigt die "Lügenmedien", die Coronaangst zu schüren. Auch das wird ihm nicht helfen.

Was wirklich passiert: Die Trump-Blase droht zu platzen. Der US-Präsident brüstete sich lange Zeit damit, dass die US-Wirtschaft nur so brumme und nahm gern die überschießenden Börsenkurse als Beleg dafür. Tatsächlich wirkten der Konsolidierungskurs der Obama-Jahre und die hemmungslosen Steuersenkungen von Trump zusammen wie ein ungeheurer Energydrink für die US-Wirtschaft. An den Börsen wurde lange spekuliert, dass Trump bis zum Wahltag weiter Geld in die Wirtschaft pumpen werde. Doch genau dieses Vertrauen schwindet nun. Viele haben Angst, dass die Wirkung von Corona stärker sein werde als Trumps Aufputschmittel.

Vor vier Jahren wurde die Wahlkampagne der demokratischen Kandidatin durch ein digitales Virus russischer Herkunft im Rechnernetzwerk der Demokraten irreparabel beschädigt. Damals ruinierten die gezielt platzierten Leaks das Ansehen von Hillary Clinton. Bei dieser Wahl ist es nicht ausgeschlossen, dass der amtierende US-Präsident in seiner lang geplanten Kampagne an einem organischen Virus scheitert.