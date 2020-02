Verwundert reibt man sich die Augen: Der republikanische Präsident, der die Bestrafung schwarzer Footballspieler forderte, weil sie – aus Protest gegen Rassendiskriminierung – beim Abspielen der Nationalhymne nicht strammstehen wollten, entdeckt plötzlich sein Herz für Afroamerikaner. Mal lässt sich Trump für die von beiden Parteien beschlossene Gefängnisreform feiern, die insbesondere schwarzen Häftlingen zugutekommt. Mal spielt er den 102 Millionen amerikanischen Footballbegeisterten während des Super Bowls einen 30-sekündigen Werbespot vor, in dem ihm eine wegen Drogenhandels zu lebenslanger Haft verurteilte 63-jährige schwarze Großmutter unter Tränen dafür dankt, dass er sie begnadigt hat.

Mehr noch: In seiner jüngsten State-of-the-Union-Rede vor dem Kongress hob Trump mehrfach hervor, dass die gute Konjunktur vor allem Schwarzen nutze, es seien so wenige von ihnen arbeitslos wie nie zuvor. Und auf der Ehrentribüne im Kapitol durften dieses Mal auf Trumps Einladung hin besonders viele Afroamerikaner Platz nehmen.

Die Demokraten müssen aufpassen, denn achteinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl lautet eine entscheidende Frage: Wird es Präsident Trump gelingen, den Demokraten afroamerikanische Wähler abspenstig zu machen? Wähler, die seit den Sechzigerjahren den Demokraten in Treue ergeben sind, weil vor allem sie die Bürgerrechtsgesetze mit erkämpft haben?

Trump nimmt die Wählerinnen in den Vorstädten in den Blick

In ihrer Studie Steadfast Democrats: How Social Forces Shape Black Political Behavior bilanzieren die Politologen Ismail K. White und Chryl N. Laird, die Republikaner könnten sich auf den Kopf stellen, egal was sie anstellten, ihr Werben um schwarze Wähler sei zum Misserfolg verdammt. Denn Afroamerikaner seien nun einmal historisch auf die Demokratische Partei eingeschworen. Die politische Solidarität mit den Demokraten sei nicht nur ein besonderes Merkmal, sondern in den Jahren des Kampfes gegen Ungleichheit und Rassismus weiter gewachsen. Allein mit ein paar symbolischen Gesten könnten die Republikaner dieses Bollwerk nicht brechen. Außerdem: Viele Afroamerikaner würden Trump auch niemals seine rassistischen Ausfälle verzeihen. Vor allem seine Weigerung, den Aufmarsch von Neonazis, Ku-Klux-Klan-Vereinen und anderen Rechtsextremisten im August 2017 in Charlottesville klar zu verurteilen, wirke nach.

Das mag zwar alles richtig sein, doch übersieht dieses Fazit die Realitäten der letzten beiden Wahlen, der Präsidentschaftswahl 2016 sowie der Kongresswahl 2018. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 gewann der Republikaner Donald Trump den Bundesstaat Michigan gerade einmal mit einem Vorsprung von rund 10.000 Stimmen, Wisconsin mit knapp 23.000 und Pennsylvania mit etwa 44.000 Stimmen. Ein gewichtiger Grund für Obamas Sieg und die Niederlage der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton waren die Wahlberechtigten der Minderheiten, der Latinos und insbesondere der Afroamerikaner.