Die US-Regierung stuft Chinas staatliche Medien künftig als Organe der kommunistischen Führung ein. Der neue Rechtsstatus führt dazu, dass sie sich ähnlich wie Botschaften als ausländische Vertretungen registrieren müssen. Dies hätte stärkere Kontrollen zur Folge, wie ein ranghoher Beamter des US-Außenministeriums erklärte.

Die Nachrichtenagentur Xinhua, der Fernsehsender CGTN, China Radio sowie die Zeitungen China Daily und The People's Daily fallen künftig unter diese Regelung. Die Medien seien Teil des "Propagandaapparats" und folgten der kommunistischen Partei unter der Führung des Präsidenten Xi Jinping. "Sie bekommen ihre Befehle direkt von ganz oben", sagte der Beamte. Die chinesische Propaganda über Staatsmedien hätte nach Angaben des Ministeriums seit Amtsantritt von Xi Jinping 2013 deutlich zugenommen.

Die neue Einstufung führt dazu, dass die Medienhäuser dem US-Außenministerium ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nennen müssen, auch wenn es sich um US-Bürger handelt. Personale Veränderungen müssen ebenfalls gemeldet werden. Alle Miet- und Eigentumsverhältnisse in den USA müssen dem Außenministerium ersichtlich sein. Neue Verträge können die Medienhäuser nur abschließen, wenn sie vorher genehmigt wurden. In der journalistischen Arbeit wird es aber keine Einschränkungen geben, sagte der Beamte. Hingegen unterlägen westliche Journalisten in China bei ihrer Arbeit "schwerwiegenden Beschränkungen".