Nach seinem Freispruch im Impeachment-Verfahren hat US-Präsident Donald Trump offenbar auch Gordon Sondland, den Botschafter bei der EU, entlassen. Sondland selbst teilte mit, er solle seinen Posten räumen. Er sei darüber informiert worden, dass US-Präsident Donald Trump ihn mit sofortiger Wirkung abberufen wolle, hieß es in einer Erklärung des EU-Botschafters, aus der in der Nacht auch die New York Times zitierte.



Sondland war einer der wichtigsten Zeugen im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump und hatte den Präsidenten mit seiner Aussage belastet. Er hatte im Impeachment-Verfahren im November bestätigt, dass ein Empfang Selenskyjs im Weißen Haus von der Ankündigung ukrainischer Ermittlungen gegen Biden und die Demokraten abhängig gemacht wurden. Außerdem kam Sondland zu dem Schluss, dass Trump eine Militärhilfe für Kiew ebenfalls von diesen Ermittlungen abhängig gemacht habe. "Es war ein Quidproquo", sagte Sondland im November vor dem US-Kongress.

Der zweite Schlüsselzeuge muss gehen

Kurz vor Sondlands Abberufung hatte der US-Präsident bereits den Sicherheitsexperten Alexander Vindham entlassen, ebenfalls ein Schlüsselzeuge in der Ukraine-Affäre. Vindman, Ukraine-Experte des Nationalen Sicherheitsrates, wurde nach Angaben seines Anwalts am Freitag aus dem Weißen Haus eskortiert. Er hatte im vergangenen Jahr ein Telefonat zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als "unangemessen" empfunden und seine Bedenken dem Anwalt des Nationalen Sicherheitsrats mitgeteilt. Bei dem Telefonat vom 25. Juli hatte Trump den ukrainischen Staatschef zu Ermittlungen gegen den früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden gedrängt.



Der US-Senat, in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben, hatte den Präsidenten am Mittwoch von allen Anklagepunkten im Impeachment-Verfahren freigesprochen. Nach monatelangen Ermittlungen und einem fast dreiwöchigen Prozess im Senat ist das Amtsenthebungsverfahren damit vorbei. Hintergrund war die Ukraine-Affäre gewesen: Trump soll Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Joe Biden gedrängt haben, um die US-Präsidentenwahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen.