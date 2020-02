Richard Grenell, der US-Botschafter in Deutschland, wird der neue amtierende Geheimdienstdirektor seines Landes. Der 53-jährige Diplomat solle künftig kommissarisch die Arbeit aller US-Geheimdienste koordiniern, teilte US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Grenell sei ein "hoch angesehener Botschafter" und habe die USA "äußerst gut repräsentiert". Grenell folgt auf den amtierenden Direktor der Nachrichtendienste Joseph Maguire, der im August vorübergehend Dan Coats auf dem Posten abgelöst hatte. Da Trump Grenell zum kommissarischen Direktor ernannt hat, muss dieser nicht vom Senat bestätigt werden.

Grenell ist seit dem Frühjahr 2018 der höchste diplomatische US-Vertreter in Deutschland. Der Trump-Unterstützer nutzte sein Botschafteramt in Berlin für oftmals offensive Ansagen an die Bundesregierung und brach damit mit der üblichen diplomatischen Zurückhaltung. So forderte Grenell bereits kurz nach seinem Amtsantritt deutsche Firmen auf, sich aus dem Iran-Geschäft zurückzuziehen, nachdem Trump aus dem Deal ausgestiegen war.

Viel Kritik gab es in Europa für den Botschafter auch, als Grenell in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal Breitbart gesagt hatte, er halte es für seine Aufgabe, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken. Er wurde von von dem Portal mit den Worten zitiert: "Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, unbedingt stärken."

Im August hatte Grenell im Streit um die deutschen Verteidigungsausgaben mit einem Teilabzug von US-Soldaten und Soldatinnen aus Deutschland gedroht, sollte die Bundesregierung den Wehretat nicht erhöhen. Zuvor hatte er der Bundesregierung in der Debatte um eine Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes mit Konsequenzen für die Geheimdienstzusammenarbeit gedroht. Für seine Einmischung und kritischen Äußerungen zog Grenell immer wieder den Unmut deutscher Politikerinnen und Politiker auf sich. So forderte er etwa einen Stopp des Pipelineprojekts Nord Stream 2 und drohte beteiligten Firmen mit Sanktionen.

Beförderung statt Ausweisung

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hatte im März 2019 die Ausweisung des Diplomaten gefordert und gesagt, Grenell müsse "unverzüglich zur Persona non grata" erklärt werden. "Wer sich als US-Diplomat wie ein Hochkommissar einer Besatzungsmacht aufführt, der muss lernen, dass unsere Toleranz auch Grenzen kennt", sagte Kubicki.

Bei Trump steht Grenell aber hoch im Kurs. In der Vergangenheit war der Diplomat immer wieder für hohe Posten im Gespräch, so etwa für das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters oder des US-Botschafters bei den Vereinten Nationen.

Als Direktor der Nachrichtendienste (DNI) wird Grenell die Aufgabe haben, die verschiedenen US-Geheimdienste zu koordinieren. Maguire hatte den Posten nur geschäftsführend inne, das heißt, er war für die Aufgabe nicht vom Senat bestätigt worden. Deswegen kann er, wie die New York Times berichtet, nur noch maximal bis zum 12. März im Amt bleiben.

Zuvor hatte Dan Coats den Spitzenposten inne. Gegen Ende seiner Amtszeit gab es immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Trump, unter anderem in Bezug auf den Konflikt mit dem Iran. Nach Coats' Abgang legte auch dessen Stellvertreterin Sue Gordon ihr Amt nieder. Ursprünglich hatte Trump daraufhin den republikanischen Abgeordneten John Ratcliffe als Nachfolger für Coats vorgesehen, doch gab dieser nach zahlreichen kritischen Medienberichten über seine Vergangenheit auf. Daraufhin hob Trump Maguire auf den Posten, der damals Direktor des Terrorabwehrzentrums war.