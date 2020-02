Bei einem Außenministertreffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz haben die zwölf vertretenen Länder und drei internationalen Organisationen sich für das UN-Waffenembargo für Libyen ausgesprochen. Die Vereinten Nationen beklagen, dass mehrere Teilnehmerstaaten mit der Entsendung von Kämpfern und der Lieferung von Waffen gegen das Berliner Gipfeldokument vom Januar 2020 verstoßen haben.



Generalsekretär António Guterres hatte erklärt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Russland und die Türkei gegen das Embargo verstoßen hätten. Laut Berichten sagte eine UN-Vertreterin, das Embargo sei zu einem Witz geworden und müsse besser überwacht werden.



Bundesaußenminister Heiko Maas teilte mit, die Diskussion am Rande der Internationalen Sicherheitskonferenz sei "sehr offen" gewesen. Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter der fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder, Italiens, der Türkei und der Vereinigten Arabischen Emirate. Es sei dabei auch ein internationales Libyen-Komitee gebildet worden. Umstritten ist, ob die Mittelmeer-Mission Sophia zur Überwachung des Embargos wiederbelebt werden soll.

Maas hält den im Januar in Berlin eingeschlagenen Weg trotzdem für den einzigen Erfolg versprechenden, den Bürgerkrieg in Libyen zu beenden. "Wir wissen, dass das keine einfache Aufgabe wird." Der SPD-Politiker verwies aber auch darauf hin, dass sich vor wenigen Tagen der UN-Sicherheitsrat hinter die Beschlüsse gestellt habe. "Das ist ein großer Fortschritt gewesen, den wir in New York erzielt haben."

In Libyen war nach dem Sturz und der Tötung des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen, der im April vergangenen Jahres wieder eskaliert ist. Der mächtige General Chalifa Haftar bekämpft mit Unterstützung vor allem der Vereinigten Arabischen Emirate, Russlands und Ägyptens die internationale anerkannte Regierung von Fajis al-Sarradsch, an deren Seite die Türkei kämpft. Haftar kontrolliert inzwischen den größten Teil des Landes. Die im Januar vereinbarte Waffenruhe ist brüchig. Eine zweite Libyen-Konferenz soll im März in Rom stattfinden.