Im Streit um angebliche Gefälligkeitsdienste des US-Justizministers William Barr für US-Präsident Donald Trump fordern über 1.100 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des US-Justizministeriums Barrs Rücktritt. Barr hatte – genau wie Trump – öffentlich für ein niedrigeres Strafmaß für den früheren Trump-Berater Roger Stone plädiert.



Die Eingriffe von Barr und Trump widersprächen dem Prinzip einer unabhängigen Justiz, schreiben die Staatsanwälte und Juristinnen in einem offenen Brief. "Regierungen, die die enorme Macht der Strafverfolgung nutzen, um ihre Feinde zu bestrafen und ihre Verbündeten zu belohnen, sind keine rechtsstaatlichen Republiken, sondern Autokratien", heißt es weiter.

Roger Stone war im November für schuldig befunden worden, Untersuchungen des US-Kongresses zu mutmaßlichen verdeckten russischen Einmischungen zugunsten Trumps im Wahlkampf 2016 behindert zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche eine Haftstrafe von sieben bis neun Jahren beantragt. Trump bezeichnete diese Strafe auf Twitter als "Justizirrtum". Einige Stunden später empfahl das Justizministerium eine Haftstrafe von nur drei bis vier Jahren. Die vier mit dem Fall befassten Ankläger traten daraufhin zurück.

Barr forderte Trump in einem Interview des TV-Senders ABC News auf, sich nicht mehr über Twitter in laufende juristische Verfahren einzumischen. Aus Sicht einiger Kommentatoren könnte es sich bei Barrs Äußerung um einen Versuch der Schadensbegrenzung gehandelt haben, möglicherweise in Absprache mit der US-Regierung.

Die Verfasserinnen und Verfasser der Rücktrittsforderung schließen sich offenbar dieser Sichtweise an. Zwar habe William Barr eingeräumt, dass sich der Präsident nicht in die Strafverfolgung einmischen dürfe, sagten die ehemaligen Mitarbeitenden. "Aber Herrn Barrs Taten – wie er nach der Pfeife des Präsidenten tanzt – sprechen leider lauter als seine Worte."